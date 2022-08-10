В среду, 10 августа, проходит поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

Игра проходит в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сам перед пустыми воротами. Как Алаба открыл счет в Суперкубке