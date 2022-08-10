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Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 23:05 | Обновлено 11 августа 2022, 00:06
268
0

ВИДЕО. Сам перед пустыми воротами. Как Алаба открыл счет в Суперкубке

Трофей в Хельсинки разыгрывают испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт»

10 августа 2022, 23:05 | Обновлено 11 августа 2022, 00:06
268
0
ВИДЕО. Сам перед пустыми воротами. Как Алаба открыл счет в Суперкубке
MEGOGO

В среду, 10 августа, проходит поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».

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Игра проходит в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сам перед пустыми воротами. Как Алаба открыл счет в Суперкубке

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Источник Sport.ua
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