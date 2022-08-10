Суперкубок УЕФА10 августа 2022, 23:05 | Обновлено 11 августа 2022, 00:06
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ВИДЕО. Сам перед пустыми воротами. Как Алаба открыл счет в Суперкубке
Трофей в Хельсинки разыгрывают испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт»
10 августа 2022, 23:05 | Обновлено 11 августа 2022, 00:06
268
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В среду, 10 августа, проходит поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором играют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Игра проходит в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка
ВИДЕО. Сам перед пустыми воротами. Как Алаба открыл счет в Суперкубке
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