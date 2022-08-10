Овчаренко стартовал с победы в Италии

Александр Овчаренко (Украина, ATP 432) обыграл итальянца Андреа Пиккьоне (АТР 680) в двух сетах и вышел в 1/8 финала грунтового фьючерса в Падуе (Италия).

ITF M25 Падуя (Италия). Грунт. 1/16 финала

Александр Овчаренко (Украина) – Андреа Пиккьоне (Италия) – 7:5, 6:0

Далее Александр сыграет с Лоренцо Бресциани (Италия, ATP 1551).

Отметим, что эта победа стала тринадцатой в последних четырнадцати матчах. Ранее Овчаренко также выиграл парный фьючерс в Сербии.