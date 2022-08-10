ITF10 августа 2022, 21:54 | Обновлено 10 августа 2022, 21:55
145
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Овчаренко стартовал с победы в Италии
Украинский теннисист вышел в 1/8 финала грунтового фьючерса в Падуе
10 августа 2022, 21:54 | Обновлено 10 августа 2022, 21:55
145
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Александр Овчаренко (Украина, ATP 432) обыграл итальянца Андреа Пиккьоне (АТР 680) в двух сетах и вышел в 1/8 финала грунтового фьючерса в Падуе (Италия).
ITF M25 Падуя (Италия). Грунт. 1/16 финала
Александр Овчаренко (Украина) – Андреа Пиккьоне (Италия) – 7:5, 6:0
Далее Александр сыграет с Лоренцо Бресциани (Италия, ATP 1551).
Отметим, что эта победа стала тринадцатой в последних четырнадцати матчах. Ранее Овчаренко также выиграл парный фьючерс в Сербии.
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