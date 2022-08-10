Суперкубок УЕФА10 августа 2022, 21:00 | Обновлено 10 августа 2022, 21:03
262
0
Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Лунин заявлен в резерве у галактикос
10 августа в 22:00 в Хельсинки пройдет матч за первый евротрофей сезона
10 августа 2022, 21:00 | Обновлено 10 августа 2022, 21:03
262
0
В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!
Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Стали известны стартовые составы команд
Украинский голкипер галактикос Андрей Лунин заявлен в резерве мадридского клуба.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2022, 14:14 5
В шести матчах с «Бенфикой» киевляне одержали одну победу и потерпели четыре поражения
Футбол | 10 августа 2022, 00:45 2
9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 10.08.2022, 14:00
Футбол | 10.08.2022, 19:35
Война | 10.08.2022, 00:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
10.08.2022, 02:40 26
09.08.2022, 17:01 13
09.08.2022, 13:45
10.08.2022, 10:26 5
09.08.2022, 12:35 21
10.08.2022, 00:23 2
09.08.2022, 17:51 4