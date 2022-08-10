ОФИЦИАЛЬНО. Новичок итальянской Серии А объявил о покупке экс-бека Динамо

Новичок нынешнего сезона итальянской Серии А «Кремонезе» объявил о покупке 24-летнего центрального защитника австрийского «Вольфсбергера» Луки Лочошвили.

Никаких подробностей сделки итальянский клуб не раскрывает, но ранее сообщалось, что за Лочошвили «Кремонезе» заплатит 1,6 миллиона долларов.

Напомним, Лочошвили, на счету которого 2 матча за сборную Грузии, с 2017 по 2020 годы был на контракте в «Динамо», но заиграть за первую команду киевлян ему так и не удалось.