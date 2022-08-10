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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок итальянской Серии А объявил о покупке экс-бека Динамо
Италия
10 августа 2022, 17:48 | Обновлено 10 августа 2022, 17:50
1195
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок итальянской Серии А объявил о покупке экс-бека Динамо

Лука Лочошвили продолжит карьеру в «Кремонезе»

10 августа 2022, 17:48 | Обновлено 10 августа 2022, 17:50
1195
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок итальянской Серии А объявил о покупке экс-бека Динамо
ФК Кремонезе. Лука Лочошвили

Новичок нынешнего сезона итальянской Серии А «Кремонезе» объявил о покупке 24-летнего центрального защитника австрийского «Вольфсбергера» Луки Лочошвили.

Никаких подробностей сделки итальянский клуб не раскрывает, но ранее сообщалось, что за Лочошвили «Кремонезе» заплатит 1,6 миллиона долларов.

Напомним, Лочошвили, на счету которого 2 матча за сборную Грузии, с 2017 по 2020 годы был на контракте в «Динамо», но заиграть за первую команду киевлян ему так и не удалось.

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Источник ФК Кремонезе
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