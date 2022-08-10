Италия10 августа 2022, 17:48 | Обновлено 10 августа 2022, 17:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок итальянской Серии А объявил о покупке экс-бека Динамо
Лука Лочошвили продолжит карьеру в «Кремонезе»
10 августа 2022, 17:48 | Обновлено 10 августа 2022, 17:50
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Новичок нынешнего сезона итальянской Серии А «Кремонезе» объявил о покупке 24-летнего центрального защитника австрийского «Вольфсбергера» Луки Лочошвили.
Никаких подробностей сделки итальянский клуб не раскрывает, но ранее сообщалось, что за Лочошвили «Кремонезе» заплатит 1,6 миллиона долларов.
Напомним, Лочошвили, на счету которого 2 матча за сборную Грузии, с 2017 по 2020 годы был на контракте в «Динамо», но заиграть за первую команду киевлян ему так и не удалось.
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