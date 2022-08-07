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  4. Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Италия
07 августа 2022, 10:26 |
773
0

Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов

Грузин Лочошвили близок к переезду в Италию

07 августа 2022, 10:26 |
773
0
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
weltfussball.at. Лука Лочошвили

Защитник австрийского «Вольфсбергера» Лука Лочошвили, который с 2017 по 2020 годы был на контракте в киевском «Динамо», близок к переезду в Италию.

Сообщается, что Лочошвили не принимал участия в последнем матче своей команды именно по причине того, что «Вольфсбергер» готовится продать его за 1,6 миллиона долларов в один из итальянских клубов.

«Большой интерес к Лочошвили проявили два итальянских клуба – «Кремонезе» и «Верона». С финансовой точки зрения предложение обоих было практически одинаковым, и мы оставили выбор за ним. Знаю, что Лука предпочел «Кремонезе», - рассказал президент «Вольфсбергера» Дитмар Риглер.

Примечательно, что «Вольфсбергер» купил Лочошвили летом 2020 года за 200 тысяч евро. С тех пор грузин провел за австрийскую команду 68 матчей, что помогло ему в сентябре минувшего года дебютировать в национальной сборной Грузии.

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Лука Лочошвили Вольфсбергер Кремонезе Верона трансферы Серии A трансферы
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Источник CuoreGrigiorosso
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