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Португалия
10 августа 2022, 17:10 | Обновлено 10 августа 2022, 18:27
1268
0

Бенфика может продать еще одного форварда перед матчами с Динамо

Гонсалу Рамуш может перейти в «Ньюкасл»

10 августа 2022, 17:10 | Обновлено 10 августа 2022, 18:27
1268
0
Бенфика может продать еще одного форварда перед матчами с Динамо
ФК Бенфика. Гонсалу Рамуш

«Ньюкасл» проявляет интерес к форварду «Бенфики» Гонсалу Рамушу. Сумма трансфера 21-летнего португальца может составить 30 миллионов евро.

Таким образом, после продажи Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» «Бенфика» может потерять еще одного важного игрока атаки накануне матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (17 и 23 августа).

В нынешнем сезоне Рамуш уже провел 2 матча за «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, и отличился в них 3 голами и 1 ассистом. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года.

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Источник Sky Sports
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