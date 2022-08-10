Бенфика может продать еще одного форварда перед матчами с Динамо

«Ньюкасл» проявляет интерес к форварду «Бенфики» Гонсалу Рамушу. Сумма трансфера 21-летнего португальца может составить 30 миллионов евро.

Таким образом, после продажи Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» «Бенфика» может потерять еще одного важного игрока атаки накануне матчей плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (17 и 23 августа).

В нынешнем сезоне Рамуш уже провел 2 матча за «Бенфику» в квалификации Лиги чемпионов, и отличился в них 3 голами и 1 ассистом. Контракт форварда рассчитан до лета 2026 года.