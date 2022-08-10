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  4. Ромелу ЛУКАКУ: «За год люди забыли, что я умею делать на поле»
Италия
10 августа 2022, 16:40 |
145
0

Ромелу ЛУКАКУ: «За год люди забыли, что я умею делать на поле»

Бельгийский форвард – о возвращении в «Интер»

10 августа 2022, 16:40 |
145
0
Ромелу ЛУКАКУ: «За год люди забыли, что я умею делать на поле»
ФК Интер. Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку объяснил свое решение вернуться из «Челси» в «Интер»:

«Когда я уходил, я хотел вновь попробовать себя в «Челси». Ранее я провёл в лондонском клубе много лет и хотел вернуться, чтобы стать главным героем. После последней игры я стал думать, какой вариант будет лучшим для меня.

Сезон в «Челси» был трудным для меня, и я думаю, что в будущем ничего не изменится. Поэтому я решил вернуться в «Интер». Этот сезон в «Челси» дал мне дополнительную мотивацию играть лучше, чем раньше. Думаю, за год люди забыли, что я умею делать на поле».

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Источник DAZN
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