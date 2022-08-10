Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо готово к противостоянию с Бенфикой»

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями от противостояния «Динамо» со «Штурмом» в квалификации Лиги чемпионов:

— Какие у вас впечатления от победной игры киевского «Динамо» против «Штурма»?

— Конечно, и футболисты, и тренерский штаб «Динамо» понимали, какая трудная встреча их ждала в Граце. Прекрасная атмосфера на стадионе, соперник, который навязал агрессивную борьбу с высоким прессингом. «Штурм» был хорош в физическом плане. «Динамо» не очень комфортно себя чувствовало под таким давлением. И в позиционных и переходных было много брака и потерь мяча. Поэтому соперник имел много моментов у ворот «Динамо». Если вспоминать весь матч, то остроты у ворот Бущана было много. Работы у защитников и нашего кипера хватало. Однако, проигрывая, наши футболисты проявили свою волю и смогли забить дважды. Да, украинская команда много терпела, часто было очень трудно.

— После двух игр с «Фенербахче», и первого матча со «Штурмом», в Австрии игроки «Динамо» наконец-то начали бить по воротам противника. Из 15 ударов 6 было в створ ворот. За счет чего стал возможен этот прогресс?

— Опять вернемся с роли тренера. Опытный Луческу знает, как подготовить команду в межсезонье. В физическом плане команда готова хорошо. А вот эти официальные игры, причем победные, придают уверенности футболистам. Все это приносит плоды. Потенциал у футболистов «Динамо» есть и это видно. Важно, что и в атаке было завершение.

— Часто слышно, что опыт Луческу помогает киевскому «Динамо». В чем это проявляется?

— Думаю, что на сегодняшний день мастерство игроков «Динамо» не превосходит мастерство футболистов «Фенербахче». Однако все решает организация игры команды, дисциплина на футбольном поле. Нужно играть ответственно и иметь терпение. Все это привил своей команде Мирча Луческу. Мы видим, что «Динамо» переигрывает своих соперников. Многолетний опыт Мирчи Луческу позволяет ему правильно готовиться к играм, отталкиваясь от сильных качеств соперника. Все в комплексе: опыт Мирчи и большое желание футболистов «Динамо».

— Ваше мнение о сопернике «Динамо» в плей-офф раунде Лиги чемпионов – лиссабонской «Бенфике»?

— Думаю, что в нынешней Лиге чемпионов это самый сильный оппонент, из всех возможных, для нашей команды. Это гранд португальского футбола, настоящий европейский зубр. Все знают силу «Бенфики». Киевлян ожидает еще более трудный соперник. Могу отметить, что через квалификационные матчи Лиги чемпионов динамовцы уже в хорошем игровом тонусе. У команды есть недельный цикл, есть время на подготовку. В прошлом году «Динамо» и «Бенфика» играли в одной группе Лиги чемпионов. Убежден, Луческу сделает необходимые выводы. Важно, что физически киевляне в хорошей форме.

— Шансы пройти нынешнюю «Бенфику» у «Динамо» есть?

— Конечно. Будет непросто, даже трудно. То, что я вижу: «Динамо» готово к противостоянию с «Бенфикой».