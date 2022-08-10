Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо готово к противостоянию с Бенфикой»
Лига чемпионов
10 августа 2022, 16:21 |
563
1

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо готово к противостоянию с Бенфикой»

Наставник юношеской сборной Украины – о матче против «Штурма»

10 августа 2022, 16:21 |
563
1
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо готово к противостоянию с Бенфикой»
УАФ. Владимир Езерский

Главный тренер юношеской сборной Украины Владимир Езерский поделился впечатлениями от противостояния «Динамо» со «Штурмом» в квалификации Лиги чемпионов:

— Какие у вас впечатления от победной игры киевского «Динамо» против «Штурма»?
— Конечно, и футболисты, и тренерский штаб «Динамо» понимали, какая трудная встреча их ждала в Граце. Прекрасная атмосфера на стадионе, соперник, который навязал агрессивную борьбу с высоким прессингом. «Штурм» был хорош в физическом плане. «Динамо» не очень комфортно себя чувствовало под таким давлением. И в позиционных и переходных  было много брака и потерь мяча. Поэтому соперник имел много моментов у ворот «Динамо». Если вспоминать весь матч, то остроты у ворот Бущана было много. Работы у защитников и нашего кипера хватало. Однако, проигрывая, наши футболисты проявили свою волю и смогли забить дважды. Да, украинская команда много терпела, часто было очень трудно.

— После двух игр с «Фенербахче», и первого матча со «Штурмом», в Австрии игроки «Динамо» наконец-то начали бить по воротам противника. Из 15 ударов 6 было в створ ворот. За счет чего стал возможен этот прогресс?
— Опять вернемся с роли тренера. Опытный Луческу знает, как подготовить команду в межсезонье. В физическом плане команда готова хорошо. А вот эти официальные игры, причем победные, придают уверенности футболистам. Все это приносит плоды. Потенциал у футболистов «Динамо» есть и это видно. Важно, что и в атаке было завершение.

— Часто слышно, что опыт Луческу помогает киевскому «Динамо». В чем это проявляется?
— Думаю, что на сегодняшний день мастерство игроков «Динамо» не превосходит мастерство футболистов «Фенербахче». Однако все решает организация игры команды, дисциплина на футбольном поле. Нужно играть ответственно и иметь терпение. Все это привил своей команде Мирча Луческу. Мы видим, что «Динамо» переигрывает своих соперников. Многолетний опыт Мирчи Луческу позволяет ему правильно готовиться к играм, отталкиваясь от сильных качеств соперника. Все в комплексе: опыт Мирчи и большое желание футболистов «Динамо».

— Ваше мнение о сопернике «Динамо» в плей-офф раунде Лиги чемпионов – лиссабонской «Бенфике»?
— Думаю, что в нынешней Лиге чемпионов это самый сильный оппонент, из всех возможных, для нашей команды. Это гранд португальского футбола, настоящий европейский зубр. Все знают силу «Бенфики». Киевлян ожидает еще более трудный соперник. Могу отметить, что через квалификационные матчи Лиги чемпионов динамовцы уже в хорошем игровом тонусе. У команды есть недельный цикл, есть время на подготовку. В прошлом году «Динамо» и «Бенфика» играли в одной группе Лиги чемпионов. Убежден, Луческу сделает необходимые выводы. Важно, что физически киевляне в хорошей форме.

— Шансы пройти нынешнюю «Бенфику» у «Динамо» есть?
— Конечно. Будет непросто, даже трудно. То, что я вижу: «Динамо» готово к противостоянию с «Бенфикой».

По теме:
ВИДЕО. Бразильский трюк. 77-летний Луческу и эффектная попытка приема мяча
Динамо рассказало, кто покажет матчи квалификации ЛЧ против Бенфики
У Динамо в шести матчах против Бенфики всего одна победа
Владимир Езерский Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Бенфика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
Война | 09 августа 2022, 17:01 13
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага

Ракетный удар по авиабазе

ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
Футбол | 10 августа 2022, 09:19 6
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили
ДЕВУШКА ДНЯ. Горячая красотка, похитившая сердце Георгия Цитаишвили

София помогает грузинскому футболисту пережить сложные времена

Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Футбол | 10.08.2022, 10:26
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «За Украину и наш народ»
Футбол | 10.08.2022, 12:49
Виктор ЦЫГАНКОВ: «За Украину и наш народ»
Виктор ЦЫГАНКОВ: «За Украину и наш народ»
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
Футбол | 10.08.2022, 02:40
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
igor shmuylo
Я за динамо , но есть но. Я живу в Португалии и знаю силу бенфики , очень трудно будет обыграть . Тем более бенфика купила играков из шахтера иеще пару игроков .будем болеть за Украину , там посмотрим.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
08.08.2022, 21:58 2
Футбол
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
09.08.2022, 18:05 9
Бокс
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
Сергей КОВАЛЕНКО: «Весь сезон мы проведем в Черновцах»
Сергей КОВАЛЕНКО: «Весь сезон мы проведем в Черновцах»
08.08.2022, 16:50
Волейбол
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
10.08.2022, 00:23 2
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
10.08.2022, 14:00 1
Футбол
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности