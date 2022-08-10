Вивчаренко вошел в пятерку молодых бомбардиров-джокеров Динамо в еврокубках

Гол Константина Вивчаренко оказался 30-м для динамовской «скамейки» в Лиге (Кубке) чемпионов. Причем свой премьерный мяч на международной арене он забил в 20 лет 60 дней, став одним из самых молодых бомбардиров-«джокеров» бело-синих в еврокубках.

В более юном возрасте забивали, выйдя на замену, только Виктор Цыганков, Назарий Русин, Олег Саленко и Александр Дамин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры-«джокеры» «Динамо» в еврокубках

Возраст Игрок Дата Ранг Стадия Соперник Счет 18 лет 318 дней Виктор ЦЫГАНКОВ 28.09.2016 ЛЧ ГТ Бешикташ (г) 1:1 19 лет 29 дней Назарий РУСИН 23.11.2017 ЛЕ ГТ Скендербеу (г) 2:3 19 лет 337 дней Олег САЛЕНКО 27.09.1989 КУ 1/32 МТК (г) 2:1 20 лет 30 дней Александр ДАМИН 27.09.1972 КЧ 1/16 Сваровски-Ваккер (д) 2:0 20 лет 60 дней Константин ВИВЧАРЕНКО 09.08.2022 ЛЧ КР3 Штурм (г) 2:1 20 лет 109 дней Юрий ГРИЦЫНА 02.10.1991 КЧ 1/16 ХИК (д) 3:0 20 лет 109 дней Олег ГУСЕВ 12.08.2003 ЛЧ КР3 Динамо З (д) 3:1 20 лет 164 дня Сергей РЕБРОВ 14.11.1994 ЛЧ ГТ Спартак М (д) 3:2 20 лет 252 дня Роман ЗОЗУЛЯ 27.07.2010 ЛЧ КР3 Гент (д) 3:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.