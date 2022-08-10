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  4. Вивчаренко вошел в пятерку молодых бомбардиров-джокеров Динамо в еврокубках
Лига чемпионов
10 августа 2022, 14:04 | Обновлено 10 августа 2022, 14:08
624
0

Вивчаренко вошел в пятерку молодых бомбардиров-джокеров Динамо в еврокубках

20-летний защитник стал автором 30-го гола «скамейки» киевлян в Лиге (Кубке) чемпионов

10 августа 2022, 14:04 | Обновлено 10 августа 2022, 14:08
624
0
Вивчаренко вошел в пятерку молодых бомбардиров-джокеров Динамо в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

Гол Константина Вивчаренко оказался 30-м для динамовской «скамейки» в Лиге (Кубке) чемпионов. Причем свой премьерный мяч на международной арене он забил в 20 лет 60 дней, став одним из самых молодых бомбардиров-«джокеров» бело-синих в еврокубках.

В более юном возрасте забивали, выйдя на замену, только Виктор Цыганков, Назарий Русин, Олег Саленко и Александр Дамин.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые бомбардиры-«джокеры» «Динамо» в еврокубках

Возраст

Игрок

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

18 лет 318 дней

Виктор ЦЫГАНКОВ

28.09.2016

ЛЧ

ГТ

Бешикташ (г)

1:1

19 лет 29 дней

Назарий РУСИН

23.11.2017

ЛЕ

ГТ

Скендербеу (г)

2:3

19 лет 337 дней

Олег САЛЕНКО

27.09.1989

КУ

1/32

МТК (г)

2:1

20 лет 30 дней

Александр ДАМИН

27.09.1972

КЧ

1/16

Сваровски-Ваккер (д)

2:0

20 лет 60 дней

Константин ВИВЧАРЕНКО

09.08.2022

ЛЧ

КР3

Штурм (г)

2:1

20 лет 109 дней

Юрий ГРИЦЫНА

02.10.1991

КЧ

1/16

ХИК (д)

3:0

20 лет 109 дней

Олег ГУСЕВ

12.08.2003

ЛЧ

КР3

Динамо З (д)

3:1

20 лет 164 дня

Сергей РЕБРОВ

14.11.1994

ЛЧ

ГТ

Спартак М (д)

3:2

20 лет 252 дня

Роман ЗОЗУЛЯ

27.07.2010

ЛЧ

КР3

Гент (д)

3:0

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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