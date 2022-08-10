Вивчаренко вошел в пятерку молодых бомбардиров-джокеров Динамо в еврокубках
20-летний защитник стал автором 30-го гола «скамейки» киевлян в Лиге (Кубке) чемпионов
Гол Константина Вивчаренко оказался 30-м для динамовской «скамейки» в Лиге (Кубке) чемпионов. Причем свой премьерный мяч на международной арене он забил в 20 лет 60 дней, став одним из самых молодых бомбардиров-«джокеров» бело-синих в еврокубках.
В более юном возрасте забивали, выйдя на замену, только Виктор Цыганков, Назарий Русин, Олег Саленко и Александр Дамин.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые молодые бомбардиры-«джокеры» «Динамо» в еврокубках
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 318 дней
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
28.09.2016
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Бешикташ (г)
|
1:1
|
19 лет 29 дней
|
Назарий РУСИН
|
23.11.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Скендербеу (г)
|
2:3
|
19 лет 337 дней
|
Олег САЛЕНКО
|
27.09.1989
|
КУ
|
1/32
|
МТК (г)
|
2:1
|
20 лет 30 дней
|
Александр ДАМИН
|
27.09.1972
|
КЧ
|
1/16
|
Сваровски-Ваккер (д)
|
2:0
|
20 лет 60 дней
|
Константин ВИВЧАРЕНКО
|
09.08.2022
|
ЛЧ
|
КР3
|
Штурм (г)
|
2:1
|
20 лет 109 дней
|
Юрий ГРИЦЫНА
|
02.10.1991
|
КЧ
|
1/16
|
ХИК (д)
|
3:0
|
20 лет 109 дней
|
Олег ГУСЕВ
|
12.08.2003
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо З (д)
|
3:1
|
20 лет 164 дня
|
Сергей РЕБРОВ
|
14.11.1994
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Спартак М (д)
|
3:2
|
20 лет 252 дня
|
Роман ЗОЗУЛЯ
|
27.07.2010
|
ЛЧ
|
КР3
|
Гент (д)
|
3:0
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; КР3 - третий квалификационный раунд.
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