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Лига чемпионов
10 августа 2022, 13:58 | Обновлено 10 августа 2022, 14:06
741
1

Динамо стало автором самой медленной волевой победы украинцев в еврокубках

Киевлянам понадобилось 85 минут, чтобы выйти вперед в матче со «Штурмом»

10 августа 2022, 13:58 | Обновлено 10 августа 2022, 14:06
741
1
Динамо стало автором самой медленной волевой победы украинцев в еврокубках
Getty Images/Global Images Ukraine

«Динамо» стало автором самой медленной волевой победы украинских клубов в еврокубках. Пропустив в матче со «Штурмом» на 27-й минуте, киевляне забили победный мяч на 112-й.

Таким образом, чтобы выйти вперед им понадобилось 85 минут. Прежний рекорд, установленный 15 лет назад «Шахтером», к слову, также во встрече с командой из Австрии - «Зальцбургом», динамовцы превзошли на 11 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные отыгрыши украинских клубов в еврокубках

Время

Клуб

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

МП

МЗ

Счет

85'

Динамо

09.08.2022

ЛЧ

КР3

Штурм (г)

27'

112’

3:1

74'

Шахтер

29.08.2007

ЛЧ

КР3

Зальцбург (д)

5'

79’

3:1

72'

Металлист

15.09.2011

ЛЕ

ГТ

Аустрия (г)

7'

79’

2:1

72'

Металлист

15.03.2012

ЛЕ

1/8

Олимпиакос (г)

14'

86’

2:1

71'

Шахтер

17.10.2000

ЛЧ

ГТ1

Спарта (д)

16'

87’

2:1

71'

Черноморец

28.11.2013

ЛЕ

ГТ

Динамо З (д)

20'

90+1’

2:1

69'

Металлург Д

23.07.2009

ЛЧ

КР2

МТЗ-РИПО (г)

16'

85’

2:1

68'

Динамо

01.10.1969

КЧ

1/16

Аустрия (д)

18'

86’

3:1

67'

Шахтер

01.10.2019

ЛЧ

ГТ

Аталанта (г)

28'

90+5’

2:1

МП - минута, на которой пропустили; МЗ - минута, на которой забили победный мяч; КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд

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Источник Sport.ua
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