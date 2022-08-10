Динамо стало автором самой медленной волевой победы украинцев в еврокубках
Киевлянам понадобилось 85 минут, чтобы выйти вперед в матче со «Штурмом»
«Динамо» стало автором самой медленной волевой победы украинских клубов в еврокубках. Пропустив в матче со «Штурмом» на 27-й минуте, киевляне забили победный мяч на 112-й.
Таким образом, чтобы выйти вперед им понадобилось 85 минут. Прежний рекорд, установленный 15 лет назад «Шахтером», к слову, также во встрече с командой из Австрии - «Зальцбургом», динамовцы превзошли на 11 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые медленные отыгрыши украинских клубов в еврокубках
|
Время
|
Клуб
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
МП
|
МЗ
|
Счет
|
85'
|
Динамо
|
09.08.2022
|
ЛЧ
|
КР3
|
Штурм (г)
|
27'
|
112’
|
3:1
|
74'
|
Шахтер
|
29.08.2007
|
ЛЧ
|
КР3
|
Зальцбург (д)
|
5'
|
79’
|
3:1
|
72'
|
Металлист
|
15.09.2011
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Аустрия (г)
|
7'
|
79’
|
2:1
|
72'
|
Металлист
|
15.03.2012
|
ЛЕ
|
1/8
|
Олимпиакос (г)
|
14'
|
86’
|
2:1
|
71'
|
Шахтер
|
17.10.2000
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Спарта (д)
|
16'
|
87’
|
2:1
|
71'
|
Черноморец
|
28.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо З (д)
|
20'
|
90+1’
|
2:1
|
69'
|
Металлург Д
|
23.07.2009
|
ЛЧ
|
КР2
|
МТЗ-РИПО (г)
|
16'
|
85’
|
2:1
|
68'
|
Динамо
|
01.10.1969
|
КЧ
|
1/16
|
Аустрия (д)
|
18'
|
86’
|
3:1
|
67'
|
Шахтер
|
01.10.2019
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Аталанта (г)
|
28'
|
90+5’
|
2:1
МП - минута, на которой пропустили; МЗ - минута, на которой забили победный мяч; КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд
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