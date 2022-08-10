Динамо стало автором самой медленной волевой победы украинцев в еврокубках

«Динамо» стало автором самой медленной волевой победы украинских клубов в еврокубках. Пропустив в матче со «Штурмом» на 27-й минуте, киевляне забили победный мяч на 112-й.

Таким образом, чтобы выйти вперед им понадобилось 85 минут. Прежний рекорд, установленный 15 лет назад «Шахтером», к слову, также во встрече с командой из Австрии - «Зальцбургом», динамовцы превзошли на 11 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные отыгрыши украинских клубов в еврокубках

Время Клуб Дата Ранг Стадия Соперник МП МЗ Счет 85' Динамо 09.08.2022 ЛЧ КР3 Штурм (г) 27' 112’ 3:1 74' Шахтер 29.08.2007 ЛЧ КР3 Зальцбург (д) 5' 79’ 3:1 72' Металлист 15.09.2011 ЛЕ ГТ Аустрия (г) 7' 79’ 2:1 72' Металлист 15.03.2012 ЛЕ 1/8 Олимпиакос (г) 14' 86’ 2:1 71' Шахтер 17.10.2000 ЛЧ ГТ1 Спарта (д) 16' 87’ 2:1 71' Черноморец 28.11.2013 ЛЕ ГТ Динамо З (д) 20' 90+1’ 2:1 69' Металлург Д 23.07.2009 ЛЧ КР2 МТЗ-РИПО (г) 16' 85’ 2:1 68' Динамо 01.10.1969 КЧ 1/16 Аустрия (д) 18' 86’ 3:1 67' Шахтер 01.10.2019 ЛЧ ГТ Аталанта (г) 28' 90+5’ 2:1

МП - минута, на которой пропустили; МЗ - минута, на которой забили победный мяч; КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд