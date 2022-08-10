Роман БЕЗУС: «Отдать детей в русскую школу? Это исключено»
Украинский хавбек – о переходе в «Омонию»
Украинский полузащитник Роман Безус прокомментировал свой переход в кипрскую «Омонию»:
— Роман, насколько неожиданным для тебя самого стал этот трансфер?
— Приглашение из Кипра неожиданностью для меня не стало. Еще зимой у меня был контакт с одним из местных клубов, но «Гент», которому поступило предложение, меня тогда не отпустил. Теперь я был свободным агентом, потому сам решал свою судьбу.
— Почему выбрал «Омонию»?
– Я не могу сказать, что у меня было очень много вариантов. Это не так. Но из приглашавших клубов «Омония» оказалась наиболее настойчивой. Важно, что команда хочет решать серьезные задачи и будет выступать в еврокубках.
— «Гент» действительно предлагал вернуться?
— Да, но уже в самый последний момент. Когда все вопросы с «Омонией» были почти решены. Мне казалось, что бельгийцы рассматривали меня в качестве пожарного варианта. Киприоты, подчеркну, были более настойчивы.
— В Украину никто не звал?
— Нет. Только на уровне разговоров – не более того.
— Какие твои первые впечатления от «Омонии»?
— Наверное, такие, какие были шесть лет назад, когда я впервые приехал в Бельгию. Здесь тоже все по-новому, но встретили меня очень хорошо. Хорошая база, качественные тренировочные поля. Клуб держит марку. Теперь выбираю дом, в котором будет проживать моя семья.
— Детям придется заниматься в российской школе? Украинской там, наверное, пока нет…
— Какая русская школа? Это исключено – ты меня хорошо знаешь. На Кипре, как и в Бельгии, есть интернациональное учебное заведение. Там мои дети и будут учиться. А русские школы, надеюсь, скоро закроются по всему миру.
— На Кипре часто играл?
— Был со сборной Украины, когда мы победили США со счетом 2:0. Год назад играли с «Гентом» против «Анортосиса» в Лиге Конференций. Уступили — 0:1, и это была, пожалуй, моя худшая игра за бельгийский клуб.
— Скоро «Гент» снова посетит Кипр…
— Да, судьба рассудила таким образом, что за право выхода в Лигу Европы «Омония» сыграет с моим бывшим клубом. Участие в еврокубках, кстати, и стало одним из решающих факторов моего перехода, ведь групповой раунд моей нынешней команде уже гарантирован. Надеюсь, это будет Лига Европы. Если не повезет, то «Омония» попадет в Лигу конференций.
Конечно, мне будет очень приятно вернуться в Бельгию, сыграть на стадионе, который был для меня родным. В последние дни мне писало много болельщиков «Гента», желавших успехов в новом клубе. Очень приятный момент.
— Реально попасть в сборную с чемпионата Кипра?
– В футболе нет ничего нереального. Однако, иллюзий у меня нет. Был момент, когда я набрал хорошую форму в «Генте», забивал голы, команда побеждала — и в сборную меня не звали. Это нормальная ситуация, ведь тренер отвечает за результат и выбирает, кто ему подходит. Мое дело – работать, играть и побеждать с новой командой.
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