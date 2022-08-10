Динамо не одерживало волевых побед на международной арене почти 5 лет

В матче со «Штурмом» (2:1) динамовцы одержали первую с сентября 2017 года волевую победу на международной арене.

Между тем этот волевой выигрыш стал для киевлян 15-м в еврокубках. 10 викторий динамовцы отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 - в Лиге Европы и 2 - в Кубке кубков. 9 раз бело-синие отыгрывались дома, 6 - в гостях. К слову, наибольшее число волевых побед «Динамо» одержало во встречах именно с командами из Австрии - 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов