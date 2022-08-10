Динамо не одерживало волевых побед на международной арене почти 5 лет
Киевляне отпраздновали 15-ю волевую викторию в еврокубках, в том числе 10-ю в Лиге чемпионов
В матче со «Штурмом» (2:1) динамовцы одержали первую с сентября 2017 года волевую победу на международной арене.
Между тем этот волевой выигрыш стал для киевлян 15-м в еврокубках. 10 викторий динамовцы отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 - в Лиге Европы и 2 - в Кубке кубков. 9 раз бело-синие отыгрывались дома, 6 - в гостях. К слову, наибольшее число волевых побед «Динамо» одержало во встречах именно с командами из Австрии - 4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 волевых побед «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
16.09.1969
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия (г)
|
2:1
|
2.
|
01.10.1969
|
1/16
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия (д)
|
3:1
|
3.
|
14.09.1994
|
ГТ
|
Йожеф САБО
|
Спартак М (д)
|
3:2
|
4.
|
25.11.1998
|
ГТ
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Панатинаикос (д)
|
2:1
|
5.
|
28.09.2004
|
ГТ
|
Йожеф САБО
|
Байер (д)
|
4:2
|
6.
|
13.08.2008
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Спартак М (г)
|
4:1
|
7.
|
16.09.2009
|
ГТ
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Рубин (д)
|
3:1
|
8.
|
31.07.2012
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Фейеноорд (д)
|
2:1
|
9.
|
21.08.2012
|
КР4
|
Юрий СЕМИН
|
Боруссия Д (г)
|
3:1
|
10.
|
09.08.2022
|
КР3
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Штурм (г)
|
2:1
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