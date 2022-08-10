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Лига чемпионов
10 августа 2022, 13:19 | Обновлено 10 августа 2022, 13:22
387
1

Динамо не одерживало волевых побед на международной арене почти 5 лет

Киевляне отпраздновали 15-ю волевую викторию в еврокубках, в том числе 10-ю в Лиге чемпионов

10 августа 2022, 13:19 | Обновлено 10 августа 2022, 13:22
387
1
Динамо не одерживало волевых побед на международной арене почти 5 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче со «Штурмом» (2:1) динамовцы одержали первую с сентября 2017 года волевую победу на международной арене.

Между тем этот волевой выигрыш стал для киевлян 15-м в еврокубках. 10 викторий динамовцы отпраздновали в Лиге (Кубке) чемпионов, 3 - в Лиге Европы и 2 - в Кубке кубков. 9 раз бело-синие отыгрывались дома, 6 - в гостях. К слову, наибольшее число волевых побед «Динамо» одержало во встречах именно с командами из Австрии - 4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 волевых побед «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов

 

Дата

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1.

16.09.1969

1/16

Виктор МАСЛОВ

Аустрия (г)

2:1

2.

01.10.1969

1/16

Виктор МАСЛОВ

Аустрия (д)

3:1

3.

14.09.1994

ГТ

Йожеф САБО

Спартак М (д)

3:2

4.

25.11.1998

ГТ

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Панатинаикос (д)

2:1

5.

28.09.2004

ГТ

Йожеф САБО

Байер (д)

4:2

6.

13.08.2008

КР3

Юрий СЕМИН

Спартак М (г)

4:1

7.

16.09.2009

ГТ

Валерий ГАЗЗАЕВ

Рубин (д)

3:1

8.

31.07.2012

КР3

Юрий СЕМИН

Фейеноорд (д)

2:1

9.

21.08.2012

КР4

Юрий СЕМИН

Боруссия Д (г)

3:1

10.

09.08.2022

КР3

Мирча ЛУЧЕСКУ

Штурм (г)

2:1
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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olex.mykhailov
Що не кажи а при Луческу якраз ця воля до останньої хвилини і з'явилась знову!
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