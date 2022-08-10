Украинцы 10-й раз обыграли австрийцев в Лиге (Кубке) чемпионов

Победа «Динамо» над «Штурмом» (2:1) стала 10-й для украинских клубов в баталиях с австрийцами в Лиге (Кубке) чемпионов.

5 раз наши команды добивались успеха дома и столько же - в гостях. В 7 матчах праздновали викторию динамовцы, 2 - «Шахтер» и 1 - «Днепр». А среди тренеров чаще других приводил своих подопечных к победе Мирча Луческу - четырежды (по 2 - во главе «Динамо» и «Шахтера»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед украинских клубов над австрийцами в Лиге (Кубке) чемпионов