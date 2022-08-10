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Лига чемпионов
10 августа 2022, 12:56 | Обновлено 10 августа 2022, 13:11
308
0

Украинцы 10-й раз обыграли австрийцев в Лиге (Кубке) чемпионов

Наибольшую лепту в юбилей внесло «Динамо»

10 августа 2022, 12:56 | Обновлено 10 августа 2022, 13:11
308
0
Украинцы 10-й раз обыграли австрийцев в Лиге (Кубке) чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Победа «Динамо» над «Штурмом» (2:1) стала 10-й для украинских клубов в баталиях с австрийцами в Лиге (Кубке) чемпионов.

 5 раз наши команды добивались успеха дома и столько же - в гостях. В 7 матчах праздновали викторию динамовцы, 2 - «Шахтер» и 1 - «Днепр». А среди тренеров чаще других приводил своих подопечных к победе Мирча Луческу - четырежды (по 2 - во главе «Динамо» и «Шахтера»).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

10 побед украинских клубов над австрийцами в Лиге (Кубке) чемпионов

 

Дата

Стадия

Клуб

Тренер

Соперник

Счет

1.

17.09.1969

1/16

Динамо

Виктор МАСЛОВ

Аустрия

2:1 (г)

2.

01.10.1969

1/16

Динамо

Виктор МАСЛОВ

Аустрия

3:1 (д)

3.

13.09.1972

1/16

Динамо

Александр СЕВИДОВ

Сваровски-Ваккер

1:0 (г)

4.

27.09.1972

1/16

Динамо

Александр СЕВИДОВ

Сваровски-Ваккер

2:0 (д)

5.

21.10.1981

1/8

Динамо

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Аустрия

1:0 (г)

6.

18.10.1989

1/8

Днепр

Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ

Сваровски-Тироль

2:0 (д)

7.

29.08.2007

КР3

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Зальцбург

3:1 (д)

8.

19.08.2015

КР4

Шахтер

Мирча ЛУЧЕСКУ

Рапид

1:0 (г)

9.

03.08.2022

КР3

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Штурм

1:0 (д)

10.

09.08.2022

КР3

Динамо

Мирча ЛУЧЕСКУ

Штурм

2:1 (г)
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Источник Sport.ua
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