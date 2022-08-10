Украинцы 10-й раз обыграли австрийцев в Лиге (Кубке) чемпионов
Наибольшую лепту в юбилей внесло «Динамо»
Победа «Динамо» над «Штурмом» (2:1) стала 10-й для украинских клубов в баталиях с австрийцами в Лиге (Кубке) чемпионов.
5 раз наши команды добивались успеха дома и столько же - в гостях. В 7 матчах праздновали викторию динамовцы, 2 - «Шахтер» и 1 - «Днепр». А среди тренеров чаще других приводил своих подопечных к победе Мирча Луческу - четырежды (по 2 - во главе «Динамо» и «Шахтера»).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
10 побед украинских клубов над австрийцами в Лиге (Кубке) чемпионов
|
|
Дата
|
Стадия
|
Клуб
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
17.09.1969
|
1/16
|
Динамо
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия
|
2:1 (г)
|
2.
|
01.10.1969
|
1/16
|
Динамо
|
Виктор МАСЛОВ
|
Аустрия
|
3:1 (д)
|
3.
|
13.09.1972
|
1/16
|
Динамо
|
Александр СЕВИДОВ
|
Сваровски-Ваккер
|
1:0 (г)
|
4.
|
27.09.1972
|
1/16
|
Динамо
|
Александр СЕВИДОВ
|
Сваровски-Ваккер
|
2:0 (д)
|
5.
|
21.10.1981
|
1/8
|
Динамо
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Аустрия
|
1:0 (г)
|
6.
|
18.10.1989
|
1/8
|
Днепр
|
Евгений КУЧЕРЕВСКИЙ
|
Сваровски-Тироль
|
2:0 (д)
|
7.
|
29.08.2007
|
КР3
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Зальцбург
|
3:1 (д)
|
8.
|
19.08.2015
|
КР4
|
Шахтер
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Рапид
|
1:0 (г)
|
9.
|
03.08.2022
|
КР3
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Штурм
|
1:0 (д)
|
10.
|
09.08.2022
|
КР3
|
Динамо
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Штурм
|
2:1 (г)
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