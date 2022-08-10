Динамо забило 350-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов

Мяч, забитый 20-летним Константином Вивчаренко в матче со «Штурмом» (2:1), стал 350-м для «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов.

209 раз киевляне отличились на своем поле и 142 (с учетом гола Виктора Цыганкова) - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 92 футболиста бело-синих и 11 игроков соперников, поразивших собственные ворота.

Список лучших динамовских бомбардиров в главном клубном турнире Старого Света возглавляют Сергей Ребров - 31 гол, Максим Шацких - 23, Андрей Шевченко - 22, Олег Блохин и Диого Ринкон - по 11. А среди игроков нынешнего состава «Динамо» больше всех забил Виталий Буяльский - 6 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол Дата Стадия Автор гола Соперник Минута Счет 1-й 20.09.1967 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Селтик (г) 3' (1:0) 2:1 50-й 15.09.1982 1/16 Хайнц ХЕРМАНН* Грассхоппер (г) 83' (1:0) 1:0 100-й 23.07.1997 ПР Сергей РЕБРОВ Барри Таун (д) 19' (1:0) 2:0 150-й 07.04.1999 1/2 Андрей ШЕВЧЕНКО Бавария (д) 16' (1:0) 3:3 200-й 07.08.2002 КР2 Максим ШАЦКИХ Пюник (г) 8' (1:0) 2:2 250-й 13.09.2006 ГТ Сергей РЕБРОВ Стяуа (д) 16' (1:1) 1:4 300-й 21.08.2012 КР4 Люк ДЕ ЙОНГ* Боруссия М (г) 81' (3:1) 3:1 350-й 09.08.2022 КР3 Константин ВИВЧАРЕНКО Штурм (г) 97' (1:1) 2:1

* автогол.

ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.