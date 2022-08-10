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Лига чемпионов
10 августа 2022, 12:27 | Обновлено 10 августа 2022, 12:36
267
0

Динамо забило 350-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов

Автором юбилейного гола стал 20-летний Константин Вивчаренко

10 августа 2022, 12:27 | Обновлено 10 августа 2022, 12:36
267
0
Динамо забило 350-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Мяч, забитый 20-летним Константином Вивчаренко в матче со «Штурмом» (2:1), стал 350-м для «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов.

209 раз киевляне отличились на своем поле и 142 (с учетом гола Виктора Цыганкова) - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 92 футболиста бело-синих и 11 игроков соперников, поразивших собственные ворота.

Список лучших динамовских бомбардиров в главном клубном турнире Старого Света возглавляют Сергей Ребров - 31 гол, Максим Шацких - 23, Андрей Шевченко - 22, Олег Блохин и Диого Ринкон - по 11. А среди игроков нынешнего состава «Динамо» больше всех забил Виталий Буяльский - 6 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов

Гол

Дата

Стадия

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

20.09.1967

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Селтик (г)

3' (1:0)

2:1

50-й

15.09.1982

1/16

Хайнц ХЕРМАНН*

Грассхоппер (г)

83' (1:0)

1:0

100-й

23.07.1997

ПР

Сергей РЕБРОВ

Барри Таун (д)

19' (1:0)

2:0

150-й

07.04.1999

1/2

Андрей ШЕВЧЕНКО

Бавария (д)

16' (1:0)

3:3

200-й

07.08.2002

КР2

Максим ШАЦКИХ

Пюник (г)

8' (1:0)

2:2

250-й

13.09.2006

ГТ

Сергей РЕБРОВ

Стяуа (д)

16' (1:1)

1:4

300-й

21.08.2012

КР4

Люк ДЕ ЙОНГ*

Боруссия М (г)

81' (3:1)

3:1

350-й

09.08.2022

КР3

Константин ВИВЧАРЕНКО

Штурм (г)

97' (1:1)

2:1

* автогол.

ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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