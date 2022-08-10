Динамо забило 350-й мяч в Лиге (Кубке) чемпионов
Автором юбилейного гола стал 20-летний Константин Вивчаренко
Мяч, забитый 20-летним Константином Вивчаренко в матче со «Штурмом» (2:1), стал 350-м для «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов.
209 раз киевляне отличились на своем поле и 142 (с учетом гола Виктора Цыганкова) - в гостях. Посильную лепту в юбилей внесли 92 футболиста бело-синих и 11 игроков соперников, поразивших собственные ворота.
Список лучших динамовских бомбардиров в главном клубном турнире Старого Света возглавляют Сергей Ребров - 31 гол, Максим Шацких - 23, Андрей Шевченко - 22, Олег Блохин и Диого Ринкон - по 11. А среди игроков нынешнего состава «Динамо» больше всех забил Виталий Буяльский - 6 мячей.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов
|
Гол
|
Дата
|
Стадия
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
20.09.1967
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Селтик (г)
|
3' (1:0)
|
2:1
|
50-й
|
15.09.1982
|
1/16
|
Хайнц ХЕРМАНН*
|
Грассхоппер (г)
|
83' (1:0)
|
1:0
|
100-й
|
23.07.1997
|
ПР
|
Сергей РЕБРОВ
|
Барри Таун (д)
|
19' (1:0)
|
2:0
|
150-й
|
07.04.1999
|
1/2
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Бавария (д)
|
16' (1:0)
|
3:3
|
200-й
|
07.08.2002
|
КР2
|
Максим ШАЦКИХ
|
Пюник (г)
|
8' (1:0)
|
2:2
|
250-й
|
13.09.2006
|
ГТ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Стяуа (д)
|
16' (1:1)
|
1:4
|
300-й
|
21.08.2012
|
КР4
|
Люк ДЕ ЙОНГ*
|
Боруссия М (г)
|
81' (3:1)
|
3:1
|
350-й
|
09.08.2022
|
КР3
|
Константин ВИВЧАРЕНКО
|
Штурм (г)
|
97' (1:1)
|
2:1
* автогол.
ГТ - групповой турнир; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
София помогает грузинскому футболисту пережить сложные времена
«Шахтер» и «Динамо» сразятся в седьмом туре