Виктор ЦЫГАНКОВ: «За Украину и наш народ»

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал победу над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«За Украину и наш народ. За наших воинов, благодаря которым мы свободны», - написал Цыганков.