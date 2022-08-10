Украина. Премьер лига10 августа 2022, 12:49 | Обновлено 10 августа 2022, 13:00
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Виктор ЦЫГАНКОВ: «За Украину и наш народ»
Вингер «Динамо» – о победе над «Штурмом»
10 августа 2022, 12:49 | Обновлено 10 августа 2022, 13:00
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Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал победу над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«За Украину и наш народ. За наших воинов, благодаря которым мы свободны», - написал Цыганков.
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