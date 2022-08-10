Тренер Айнтрахта: «Матч с Реалом – награда за невероятный сезон»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Реала» (10 августа):

«Встреча с «Реалом», который в прошлом сезоне прошел несколько лучших команд Европы, - это награда за наш невероятный сезон. В Лиге Европы мы доказали, что шансы есть всегда, и сегодняшний матч не будет исключением. Будем играть уверенно, потому что знаем свои силы.

Наша цель - не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с «Баварией» (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух. Если получится найти проблемные места у «Реала» и воспользоваться ими, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей.

Когда играешь против команд вроде «Реала» и лучшего бомбардира Лиги чемпионов Карима Бензема, надо показывать свой лучший футбол. Мы очень ждем этого матча».