Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Айнтрахта: «Матч с Реалом – награда за невероятный сезон»
Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 12:28 |
228
0

Тренер Айнтрахта: «Матч с Реалом – награда за невероятный сезон»

Оливер Гласнер – о поединке за Суперкубок УЕФА

10 августа 2022, 12:28 |
228
0
Тренер Айнтрахта: «Матч с Реалом – награда за невероятный сезон»
ФК Айнтрахт. Оливер Гласнер

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА против «Реала» (10 августа):

«Встреча с «Реалом», который в прошлом сезоне прошел несколько лучших команд Европы, - это награда за наш невероятный сезон. В Лиге Европы мы доказали, что шансы есть всегда, и сегодняшний матч не будет исключением. Будем играть уверенно, потому что знаем свои силы.

Наша цель - не оставлять так много свободных зон сопернику, как в матче с «Баварией» (1:6). Мы должны сыграть компактнее, с уважением отнестись к их мастерской игре в нападении, но нужно верить в себя и наш бойцовский дух. Если получится найти проблемные места у «Реала» и воспользоваться ими, то сможем доставить проблемы сопернику. Возможно, сможем привезти во Франкфурт еще один трофей.

Когда играешь против команд вроде «Реала» и лучшего бомбардира Лиги чемпионов Карима Бензема, надо показывать свой лучший футбол. Мы очень ждем этого матча».

По теме:
Реал – Айнтрахт. Суперкубок УЕФА. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал Мадрид – Айнтрахт
Оливер Гласнер Реал - Айнтрахт Айнтрахт Франкфурт Реал Мадрид Суперкубок УЕФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Футбол | 10 августа 2022, 00:45 2
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Футбол | 10 августа 2022, 10:26 4
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»
Йожеф САБО: «Луческу – очень удачливый тренер, куда там Лобановскому»

Специалист – о победе «Динамо» над «Штурмом»

Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Футбол | 10.08.2022, 09:20
Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Андрею Бибе исполнилось 85 лет
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Футбол | 10.08.2022, 00:10
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
Штурм – Динамо – 1:2 OT. Победа киевлян в экстратайме. Видео голов и обзор
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Футбол | 10.08.2022, 11:33
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
ФОТО. Сногсшибательная подруга Карима Бензема любит красоваться в бикини
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
09.08.2022, 17:01 13
Война
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 4
Бокс
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
10.08.2022, 00:01 74
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
09.08.2022, 07:00 1
Футбол
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
Генштаб: «ВСУ обезвредили российскую разведгруппу в Донецкой области»
09.08.2022, 07:39 3
Война
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности