Лига чемпионов10 августа 2022, 12:02 | Обновлено 10 августа 2022, 12:07
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Поединок со Штурмом стал юбилейным для Александра Караваева
30-летний динамовец провел 300-й матч в рядах украинских клубов
10 августа 2022, 12:02 | Обновлено 10 августа 2022, 12:07
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Матч со «Штурмом» (2:1) стал 300-м, проведенным Александром Караваевым в рядах украинских клубов.
166 раз он выходил на поле в составе «Зари», 104 - «Динамо» и 30 - «Севастополя». 216 встреч Александр отыграл в чемпионатах Украины, 51 - в еврокубках, 30 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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