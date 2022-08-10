Поединок со Штурмом стал юбилейным для Александра Караваева

Матч со «Штурмом» (2:1) стал 300-м, проведенным Александром Караваевым в рядах украинских клубов.

166 раз он выходил на поле в составе «Зари», 104 - «Динамо» и 30 - «Севастополя». 216 встреч Александр отыграл в чемпионатах Украины, 51 - в еврокубках, 30 - в Кубке Украины и 3 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ