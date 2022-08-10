Юрий ВИРТ: «Дали возможность свободно работать с мячом команде ЛНЗ»
Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение команды в товарищеском матче
Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от игры команды в матче против ЛНЗ:
«Сегодня по сравнению с предыдущей игрой мы провели кадровую ротацию. Со старта вышли футболисты, у которых было меньше времени на поле в матче против «Колоса». Играли на хорошем уровне. Были ошибки в линии защиты. Дали возможность свободно работать с мячом команде «ЛНЗ». Они создавали голевые моменты. Забили свой мяч. Это ошибка нашего молодого игрока Максима Переходько. Да, можно списать это на молодость, но хотелось бы от него больше надежности в игре в защите.
У нас тоже было достаточно шансов забить. Подвела реализация.
Результат – отрицательный. Но главное – обошлось без травм. Понимаем над чем работать в этот короткий период до старта сезона.
В общем, наши молодые футболисты сыграли на равных. Хотелось бы только больше работы с мячом».
Напомним, что «Верес» минимально уступил черкасскому клубу в товарищеском матче со счетом 0:1.
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