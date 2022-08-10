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Украина. Премьер лига
10 августа 2022, 11:23 | Обновлено 10 августа 2022, 11:43
93
0

Юрий ВИРТ: «Дали возможность свободно работать с мячом команде ЛНЗ»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал поражение команды в товарищеском матче

10 августа 2022, 11:23 | Обновлено 10 августа 2022, 11:43
93
0
Юрий ВИРТ: «Дали возможность свободно работать с мячом команде ЛНЗ»
ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от игры команды в матче против ЛНЗ:

«Сегодня по сравнению с предыдущей игрой мы провели кадровую ротацию. Со старта вышли футболисты, у которых было меньше времени на поле в матче против «Колоса». Играли на хорошем уровне. Были ошибки в линии защиты. Дали возможность свободно работать с мячом команде «ЛНЗ». Они создавали голевые моменты. Забили свой мяч. Это ошибка нашего молодого игрока Максима Переходько. Да, можно списать это на молодость, но хотелось бы от него больше надежности в игре в защите.

У нас тоже было достаточно шансов забить. Подвела реализация.

Результат – отрицательный. Но главное – обошлось без травм. Понимаем над чем работать в этот короткий период до старта сезона.

В общем, наши молодые футболисты сыграли на равных. Хотелось бы только больше работы с мячом».

Напомним, что «Верес» минимально уступил черкасскому клубу в товарищеском матче со счетом 0:1.

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Источник ФК Верес
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