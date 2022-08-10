Лига чемпионов10 августа 2022, 09:57 | Обновлено 10 августа 2022, 10:18
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уже неважно как прошли Штурм»
Специалист – о выходе «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов
10 августа 2022, 09:57 | Обновлено 10 августа 2022, 10:18
661
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Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Прошли, и уже неважно как. Интуиция меня не подвела… Я ждал тяжелый матч. Ребятам нужно восстановиться. Без эмоций думать, как упереться «Бенфике», - написал Заховайло.
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Комментарии 1
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Заховайло великий специалист. Определиться надо, ты эксперт или просто болельщик одной команды. Писал про строящийся желторотый Шахтер после разгрома от Ромы "нужен ли такой Шахтер в лиге чемпионов". А тут с трудом обыграли перволиговский Штурм в овертайме, и "не важно как прошли". А нужно ли такое Динамо в лиге чемпионов? Покажет Бенфика
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