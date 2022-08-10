Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Уже неважно как прошли Штурм»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над австрийским «Штурмом» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Прошли, и уже неважно как. Интуиция меня не подвела… Я ждал тяжелый матч. Ребятам нужно восстановиться. Без эмоций думать, как упереться «Бенфике», - написал Заховайло.