Крутых сыграет с первым сеяным в Германии, Овчаренко стартует в Италии

Сегодня, 10 августа, украинские теннисисты продолжат свои выступления на европейских чемпионатах.

Алексей Крутых (ATP 277), который ранее обыграл Марко Топо, сыграет в 1/8 грунтового челленджера в Мербуше (Германия) против Бернабе Сапаты (Испания, ATP 89) Матч состоится не ранее 18:30 по Киеву.

После того, как Александр Овчаренко (АТР 432) снялся в 1/4 финала фьючерса в Нови-Саде (Сербия), он восстановился физически и готов начинать новую серию побед. В 1/16 финала грунтового фьючерса в Падуи (Италия) украинец сыграет с Андреа Пиккьоне (Италия, ATP 680). Матч начнется не ранее 13:30 по Киеву.

Свое выступление начнет и обладатель WC Данил Веремейчук (АТР 1784). Украинец сыграет на грунте в Эйпене (Бельгия), где в 1/16 финала встретится с немцем Александером Волфшмидтом.

На грунтовом турнире W25 в Дандерюде (Швеция) стартуют сразу две украинки. Дарья Лопатецкая (WTA 617) сыграет с представительницей Дании Софией Самаватой (WTA 320), а Дария Есипчук встретится с Анитой Вагнер (Босния и Герцеговина, WTA 1235).

Также не частыми гостями основной сетки и в принципе турниров являются Олег Степаненко (АТР 1581) и Павел Шумейко (1580). Олег сыграет в Герцлии (Израиль) против японца Юширо Инуи (АТР 1331), а Павел встретится с россиянином Матвеем Миненым (АТР 1124).