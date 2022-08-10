WTA10 августа 2022, 07:20 | Обновлено 10 августа 2022, 07:21
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Андрееску обыграла Касаткину в Торонто
Представительница Канады прошла в 1/16 финала
10 августа 2022, 07:20 | Обновлено 10 августа 2022, 07:21
256
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Чемпиона US Open 2019 Бьянка Андрееску (Канада, WTA 53) в 1/32 финала хардового турнира в Торонто (Канада) в двух сетах обыграла Дарью Касаткину (WTA 9) за 2 часа и 31 минуту.
WTA Торонто (Канада). Хард. 1/32 финала.
Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья Касаткина – 7:6 (7:5), 6:4
Далее Бьянка сыграет с Ализей Корне (Франция, WTA 40). Это будет их третья личная встреча, предыдущие две представительница Канады проиграл.
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