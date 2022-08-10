Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Андрееску обыграла Касаткину в Торонто
WTA
10 августа 2022, 07:20 | Обновлено 10 августа 2022, 07:21
256
0

Андрееску обыграла Касаткину в Торонто

Представительница Канады прошла в 1/16 финала

10 августа 2022, 07:20 | Обновлено 10 августа 2022, 07:21
256
0
Андрееску обыграла Касаткину в Торонто
Instagram. Бьянка Андрееску

Чемпиона US Open 2019 Бьянка Андрееску (Канада, WTA 53) в 1/32 финала хардового турнира в Торонто (Канада) в двух сетах обыграла Дарью Касаткину (WTA 9) за 2 часа и 31 минуту. 

WTA Торонто (Канада). Хард. 1/32 финала.

Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья Касаткина – 7:6 (7:5), 6:4

Далее Бьянка сыграет с Ализей Корне (Франция, WTA 40). Это будет их третья личная встреча, предыдущие две представительница Канады проиграл. 

 

По теме:
Надежда Киченок выбыла из парного разряда турнира в Торонто
Людмила Киченок стартовала с победы в Торонто
Сестры Киченок сыграют в Торонто, Сачко в Мербуше, Бондаренко в США
Бьянка Андрееску Дарья Касаткина WTA Торонто
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Володько пробилась в основную сетку турнира в США
Теннис | 09 августа 2022, 01:14 1
Володько пробилась в основную сетку турнира в США
Володько пробилась в основную сетку турнира в США

Катерина сделала себе подарок на День рождения

Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Другие виды | 09 августа 2022, 12:35 19
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!

В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года

Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Футбол | 10.08.2022, 00:23
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
Привет, Яремчук! Стало известно, когда Динамо сыграет против Бенфики
В сети появился календарь первого круга УПЛ
Футбол | 09.08.2022, 17:51
В сети появился календарь первого круга УПЛ
В сети появился календарь первого круга УПЛ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 10.08.2022, 03:23
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист назвал свой домашний стадион на новый сезон
08.08.2022, 21:58 2
Футбол
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
09.08.2022, 18:05 8
Бокс
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
Теофимо возвращается поединком с середняком. Первый бой после Камбососа
09.08.2022, 14:20 3
Бокс
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 24
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.08.2022, 10:40 1
Футбол
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
09.08.2022, 17:01 13
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности