Андрееску обыграла Касаткину в Торонто

Чемпиона US Open 2019 Бьянка Андрееску (Канада, WTA 53) в 1/32 финала хардового турнира в Торонто (Канада) в двух сетах обыграла Дарью Касаткину (WTA 9) за 2 часа и 31 минуту.

WTA Торонто (Канада). Хард. 1/32 финала.

Бьянка Андрееску (Канада) - Дарья Касаткина – 7:6 (7:5), 6:4

Далее Бьянка сыграет с Ализей Корне (Франция, WTA 40). Это будет их третья личная встреча, предыдущие две представительница Канады проиграл.