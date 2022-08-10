Лига Чемпионов
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 2 : 0
Маккаби Хайфа Проходит дальше
Лига чемпионов10 августа 2022, 05:37 | Обновлено 10 августа 2022, 05:44
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Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
10 августа 2022, 05:37 | Обновлено 10 августа 2022, 05:44
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9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
Аполлон (Кипр) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:0 [первый матч – 0:4]
- Голы: Онженда, 19, Колль, 27.
Видео голов и обзор матча
События матча
26’
ГОЛ ! Мяч забил Исраэль Коль (Аполлон Лимасол).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрвин Онгенда (Аполлон Лимасол).
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