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Аполлон Лимасол
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 2 : 0
Маккаби Хайфа Проходит дальше
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Лига чемпионов
10 августа 2022, 05:37 | Обновлено 10 августа 2022, 05:44
16
0

Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2022, 05:37 | Обновлено 10 августа 2022, 05:44
16
0
Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
YouTube

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Аполлон (Кипр) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 2:0 [первый матч – 0:4]

  • Голы: Онженда, 19, Колль, 27.

Видео голов и обзор матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Исраэль Коль (Аполлон Лимасол).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрвин Онгенда (Аполлон Лимасол).
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Источник Sport.ua
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