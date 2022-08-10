Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Жальгирис
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 1 : 1
Будё-Глимт Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
10 августа 2022, 04:55 | Обновлено 10 августа 2022, 05:47
28
0

Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

10 августа 2022, 04:55 | Обновлено 10 августа 2022, 05:47
28
0
Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Жальгирис

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 [первый матч – 0:5]

  • Голы: Кереме, 39 – Мугиша, 51.

Видео голов и обзор матча

События матча

57’
Петар Мамич (Жальгирис) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Кьереме (Жальгирис).
По теме:
Аполлон – Маккаби Хайфа – 2:0. Видео голов и обзор матча
ЛУЧЕСКУ: «Это неприемлемо! Гармаш начал нервничать и протестовать»
Оценки за Штурм – Динамо. Гол и ассист: Цыганков стал MVP матча
Лига чемпионов Жальгирис Вильнюс Буде-Глимт видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Другие виды | 09 августа 2022, 12:35 19
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!

В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года

Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Футбол | 10 августа 2022, 00:45 1
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча
Все результаты Q3 Лиги чемпионов. Рейнджерс отыграл гандикап в два мяча

9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Футбол | 10.08.2022, 00:01
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
Камбэк в овертайме. Динамо на выезде вырвало победу у Штурма
ВИДЕО. Цыганков в овертайме оформил перевес Динамо в два мяча!
Футбол | 09.08.2022, 23:57
ВИДЕО. Цыганков в овертайме оформил перевес Динамо в два мяча!
ВИДЕО. Цыганков в овертайме оформил перевес Динамо в два мяча!
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 09.08.2022, 12:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Штурм – Динамо
09.08.2022, 07:00 1
Футбол
Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Усик – потрясающий, но он просто человек»
Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Усик – потрясающий, но он просто человек»
08.08.2022, 13:40 1
Бокс
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
Фьюри официально объявил о возвращении в бокс и представил тренера
09.08.2022, 18:05 7
Бокс
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
09.08.2022, 10:40 1
Футбол
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
08.08.2022, 06:45 23
Футбол
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
Они – неонацисты. Ультрас Депортиво будут бойкотировать матч с Металлистом
09.08.2022, 19:57 18
Футбол
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
ФОТО. Взрывы в Крыму. Нанесен ряд ударов по объектам врага
09.08.2022, 17:01 13
Война
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности