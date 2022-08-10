Лига Чемпионов
09.08.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:5 1 : 1
Будё-Глимт Проходит дальше
Лига чемпионов10 августа 2022, 04:55 | Обновлено 10 августа 2022, 05:47
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Жальгирис – Буде-Глимт – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
10 августа 2022, 04:55 | Обновлено 10 августа 2022, 05:47
28
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9 августа состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
Жальгирис (Литва) – Буде-Глимт (Норвегия) – 1:1 [первый матч – 0:5]
- Голы: Кереме, 39 – Мугиша, 51.
Видео голов и обзор матча
События матча
57’
Петар Мамич (Жальгирис) получает красную карточку.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Амаль Пеллегрино (Будё-Глимт).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Кьереме (Жальгирис).
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