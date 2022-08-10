Надежда Киченок выбыла из парного разряда турнира в Торонто
Украинская теннисистка выступала в паре с Терезой Михаликовой из Чехии
Украинская теннисистка Надежда Киченок выбыла в стартовом раунде парного хардового турнира WTA в Торонто (Канада).
Надежда Киченок выступала в паре вместе с Терезой Михаликовой (Чехия). За право выхода в 1/8 украинка и чешка боролись с дуэтом Мария Боузкова (Чехия) и Лаура Зигемунд (Германия). Украинская теннисистка с напарницей проиграли матч в двух сетах – 3:6, 4:6, Игра длилась 1 час 30 минут.
Ранее украинка Людмила Киченок в паре с Аленой Остапенко (Латвия) выиграли матч стартового раунда турнира против дуэта Ульрикке Эйкери (Норвегия) и Кэтрин Харрисон (США) – 7:6 (7:5), 4:6, [12:10].
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