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Суперкубок УЕФА
10 августа 2022, 01:15 |
152
0

Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал Мадрид – Айнтрахт

Поединок состоится в среду, 10 августа

10 августа 2022, 01:15 |
152
0
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал Мадрид – Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».

Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА

Поединок «Реал Мадрид» - «Айнтрахт» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Айнтрахт», за которой можно следить здесь.

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Источник Sport.ua
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