Где смотреть онлайн матч за Суперкубок УЕФА Реал Мадрид – Айнтрахт
Поединок состоится в среду, 10 августа
В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».
Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.
Реал Мадрид – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА
Поединок «Реал Мадрид» - «Айнтрахт» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Айнтрахт», за которой можно следить здесь.
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