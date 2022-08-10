В среду, 10 августа, состоится поединок за Суперкубок УЕФА 2022, в котором сыграют испанский «Реал» и немецкий «Айнтрахт».

Игра пройдет в Хельсинки (Финляндия) на поле «Helsinki Olympic Stadium», начало – в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид – Айнтрахт. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок УЕФА

Поединок «Реал Мадрид» - «Айнтрахт» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» – «Айнтрахт», за которой можно следить здесь.