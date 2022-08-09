Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Хави очень похож на Гвардиолу»

Звездный новичок «Барселоны» Роберт Левандовски сравнил наставника команды Хави с Пепом Гвардиолой, с которым ранее работал в «Баварии»:

«Философия Гвардиолы в «Баварии», его стиль заботы о команде и управления ею, думаю, напоминали то, что было в «Барсе». Хави очень похож на Гвардиолу. Они оба играли на позиции шестерки, работали вместе. Они думают о футболе одинаково.

С таким опытом «Барса» была единственным вариантом для меня. И это была отличная подготовка. Я не разговаривал с Гвардиолой до подписания контракта. Но время с ним в «Баварии» – отличная подготовка к тому, чтобы попасть в «Барсу».