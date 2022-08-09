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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Хави очень похож на Гвардиолу»
Испания
09 августа 2022, 22:30 |
409
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Хави очень похож на Гвардиолу»

Форвард «Барселоны» - о главном тренере команды

09 августа 2022, 22:30 |
409
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Хави очень похож на Гвардиолу»
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Звездный новичок «Барселоны» Роберт Левандовски сравнил наставника команды Хави с Пепом Гвардиолой, с которым ранее работал в «Баварии»:

«Философия Гвардиолы в «Баварии», его стиль заботы о команде и управления ею, думаю, напоминали то, что было в «Барсе». Хави очень похож на Гвардиолу. Они оба играли на позиции шестерки, работали вместе. Они думают о футболе одинаково.

С таким опытом «Барса» была единственным вариантом для меня. И это была отличная подготовка. Я не разговаривал с Гвардиолой до подписания контракта. Но время с ним в «Баварии» – отличная подготовка к тому, чтобы попасть в «Барсу».

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Роберт Левандовски Бавария Барселона Хави Пеп Гвардиола
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Источник AS
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