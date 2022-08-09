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  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Украинцы в Шахтере обижались, что не играли»
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 21:57 |
494
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Украинцы в Шахтере обижались, что не играли»

Наставник сборной Украины – о матче «Рома» - «Шахтер»

09 августа 2022, 21:57 |
494
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Украинцы в Шахтере обижались, что не играли»
YouTube. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями от товарищеского матча «Рома» - «Шахтер» (5:0):

- Вы присутствовали на матче «Рома» - «Шахтер» (5:0). Поделитесь своими впечатлениями от матча, от атмосферы.
- Только от атмосферы. Я действующий тренер, поэтому не буду говорить о матче, о том, как нужно играть. Это должны делать эксперты. А атмосфера… Я такого еще не видел.

Я думал, что это будет контрольный матч, а в итоге мы увидели, как представляют каждого игрока. 70 тысяч человек пришли поддержать команду, такого в нашей стране я не видел. Мурашки по коже, я запомню это на всю жизнь.

- Также это был матч за мир. Ощущается поддержка европейцев?
- Если честно, в Италии я ее не увидел. Но клуб поддержал, главный тренер, Моуриньо, поддержал украинцев, это очень хорошо.

- В нынешнем «Шахтере» очень много ваших воспитанников, чемпионов мира. Вы рады их видеть в составе команды?
- Да, я пообщался со всеми. Раньше они обижались, что не играли, были на вторых ролях. Сейчас все у них в руках, ногах и головах. У них такой шанс – Лига чемпионов. Пожелал им успеха. Понимаю, как сейчас трудно главному тренеру, Игору Йовичевичу.

- Вчера вы были и на тренировке «Шахтера». Почему решили посетить?
- Я всегда учусь. Бывал в «Динамо» у Луческу, я учусь всю жизнь.

- Как вы оцените шансы «Шахтера» в предстоящем сезоне?
- Знаю, что они еще хотят усилиться. Не могу прогнозировать. Я тренер, это не мое занятие. Для меня как тренера сборной хорошо, что будут играть украинцы.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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