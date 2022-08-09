Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
Лига чемпионов
09 августа 2022, 20:31 |
1444
4

Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом

Стали известны стартовые составы команд

09 августа 2022, 20:31 |
1444
4
Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
ФК Динамо Киев

Сегодня, 9 августа «Динамо» Киев в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет со «Штурмом». Начало матча – в 21:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Штурм»: Зибенхандль, Данте, Вюртлих, Аффенгрубер, Газибегович, Станкович, Хирлендер, Прасс, Хорват, Саркария, Хойлунд

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин

По теме:
Стало известно, когда Динамо сыграет против Шахтера в УПЛ
Шаблий открестился от воспитанника Динамо, который перешел в Уфу
Совсем недорого. Стала известна сумма трансфера Русина из Динамо в Зарю
Штурм Грац Штурм - Динамо Динамо Киев Лига чемпионов стартовые составы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 09 августа 2022, 10:40 1
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Другие виды | 09 августа 2022, 12:35 18
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!
Женская сборная Украины выиграла шахматную Олимпиаду 2022!

В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года

Агент: «Мудрик поступает мудро»
Футбол | 09.08.2022, 08:36
Агент: «Мудрик поступает мудро»
Агент: «Мудрик поступает мудро»
ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
Футбол | 09.08.2022, 18:40
ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
Теннис | 09.08.2022, 15:59
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
US Open привлечет спортсменов из рф и рб к сбору средств для народа Украины
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Ну такая себе новость. Попова нет и в заявке....
Ответить
+1
veter
Ещё бы Гармаша сразу выпустил и тут же 3 банки забили. И ура.
Ответить
0
Remark
О, отличная новость. Минус Попов, плюс Сирота. Это мне кажется даже слепому видно было, что Попов делал много ошибок.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
08.08.2022, 09:06 13
Футбол
Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Усик – потрясающий, но он просто человек»
Бывший спарринг-партнер Джошуа: «Усик – потрясающий, но он просто человек»
08.08.2022, 13:40 1
Бокс
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
09.08.2022, 01:30 10
Зимние виды
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50 1
Другие виды
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
В Офисе президента рассказали о потерях украинской армии
09.08.2022, 13:45
Война
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
09.08.2022, 02:59 22
Футбол
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
09.08.2022, 12:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности