Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом

Сегодня, 9 августа «Динамо» Киев в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет со «Штурмом». Начало матча – в 21:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Штурм»: Зибенхандль, Данте, Вюртлих, Аффенгрубер, Газибегович, Станкович, Хирлендер, Прасс, Хорват, Саркария, Хойлунд

«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин