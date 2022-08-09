Цыганков и Сирота – в основе Динамо на матч со Штурмом
Стали известны стартовые составы команд
Сегодня, 9 августа «Динамо» Киев в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов на выезде сыграет со «Штурмом». Начало матча – в 21:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Штурм»: Зибенхандль, Данте, Вюртлих, Аффенгрубер, Газибегович, Станкович, Хирлендер, Прасс, Хорват, Саркария, Хойлунд
«Динамо» Киев: Бущан, Дубинчак, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Беседин
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