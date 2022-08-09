Украина. Премьер лига09 августа 2022, 18:30 |
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Совсем недорого. Стала известна сумма трансфера Русина из Динамо в Зарю
За молодого форварда луганчане заплатили четверть миллиона евро
09 августа 2022, 18:30 |
836
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Сегодня луганская «Заря» объявила о подписании 23-летнего форварда «Динамо» Назария Русина.
Официально подробности сделки стороны предпочли не разглашать, но по данным Transfermarkt, за своего игрока киевский клуб выручил только 250 тысяч евро.
Отметим, что оценочная стоимость Русина на Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.
С января Русин находился в аренде в «Черноморце», откуда был отозван специально ради продажи в «Зарю».
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