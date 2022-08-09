Совсем недорого. Стала известна сумма трансфера Русина из Динамо в Зарю

Сегодня луганская «Заря» объявила о подписании 23-летнего форварда «Динамо» Назария Русина.

Официально подробности сделки стороны предпочли не разглашать, но по данным Transfermarkt, за своего игрока киевский клуб выручил только 250 тысяч евро.

Отметим, что оценочная стоимость Русина на Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.

С января Русин находился в аренде в «Черноморце», откуда был отозван специально ради продажи в «Зарю».