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Испания
09 августа 2022, 18:40 | Обновлено 09 августа 2022, 18:45
1073
1

ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок

Украинский футболист посетил благотворительное мероприятие

09 августа 2022, 18:40 | Обновлено 09 августа 2022, 18:45
1073
1
ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Зозуля

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля побывал на благотворительном концерте группы «Океан Эльзы» в Мадриде и подарил Святославу Вакарчуку свою футболку.
 
«Роман Зозуля, спасибо, что поддерживаешь наших ребят, которые получили ранения и сейчас проходят реабилитацию в Испании! Был рад видеть всех вас вчера на концерте в Мадриде», – написал Вакарчук в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе.

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Комментарии 1
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veter
Приехал бы с Димоном Монатиком в Киев. На его концерт а метро. И подарил бы там какому нибудь парню  из ВСУ свою футболку.
Может он не в курсе? Спросил бы у Славика.
Впервые за пять месяцев полномасштабной войны певец Дмитрий Монатик
вернулся в Украину. Музыкант дал концерт, он выступил перед украинцами в
киевском метро.ДеталиВ среду вечером, 20
июля, исполнитель выступил с концертом в метро. MONATIK исполнил свои
хиты под оркестр на станции "Майдан Независимости".
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