ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок

Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля побывал на благотворительном концерте группы «Океан Эльзы» в Мадриде и подарил Святославу Вакарчуку свою футболку.



«Роман Зозуля, спасибо, что поддерживаешь наших ребят, которые получили ранения и сейчас проходят реабилитацию в Испании! Был рад видеть всех вас вчера на концерте в Мадриде», – написал Вакарчук в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе.