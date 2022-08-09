Испания09 августа 2022, 18:40 | Обновлено 09 августа 2022, 18:45
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ФОТО. Зозуля побывал на концерте Вакарчука в Мадриде и сделал ему подарок
Украинский футболист посетил благотворительное мероприятие
09 августа 2022, 18:40 | Обновлено 09 августа 2022, 18:45
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Украинский нападающий «Фуэнлабрады» Роман Зозуля побывал на благотворительном концерте группы «Океан Эльзы» в Мадриде и подарил Святославу Вакарчуку свою футболку.
«Роман Зозуля, спасибо, что поддерживаешь наших ребят, которые получили ранения и сейчас проходят реабилитацию в Испании! Был рад видеть всех вас вчера на концерте в Мадриде», – написал Вакарчук в инстаграме.
Ранее сообщалось, что Зозуля может продолжить карьеру в другом испанском клубе.
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