Ультрас Ворсклы – экс-игроку Торпедо: «Убирайся прочь, тебе здесь не рады!»
Болельщики не хотят видеть в команде Андрея Кравчука
Ультрас полтавской «Ворсклы» отрицательно восприняли трансфер Андрея Кравчука, игравшего в течение 2021 года за московское «Торпедо», хотя после начала полномасштабной российской агрессии он наконец-то покинул страну-агрессор.
«На днях «Ворскла» объявила о переходе в клуб Андрея Кравчука. Игрока, еще недавно игравшего в торпедо из московии.
В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков с, мягко говоря, сомнительной репутацией.
Мы осуждаем действия каждого работника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем.
Тем, кто содействовал или по чьему-то молчаливому согласию этот игрок появился в «Ворскле» — позор. Андрей, убирайся прочь, тебе здесь не рады!», – говорится в заявлении фанатов.
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