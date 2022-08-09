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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 18:23 | Обновлено 09 августа 2022, 18:36
1771
0

Ультрас Ворсклы – экс-игроку Торпедо: «Убирайся прочь, тебе здесь не рады!»

Болельщики не хотят видеть в команде Андрея Кравчука

09 августа 2022, 18:23 | Обновлено 09 августа 2022, 18:36
1771
0
Ультрас Ворсклы – экс-игроку Торпедо: «Убирайся прочь, тебе здесь не рады!»
ФК Торпедо. Андрей Кравчук

Ультрас полтавской «Ворсклы» отрицательно восприняли трансфер Андрея Кравчука, игравшего в течение 2021 года за московское «Торпедо», хотя после начала полномасштабной российской агрессии он наконец-то покинул страну-агрессор.

«На днях «Ворскла» объявила о переходе в клуб Андрея Кравчука. Игрока, еще недавно игравшего в торпедо из московии.

В то время, когда война длится девятый год и десятки людей с нашей трибуны в разных подразделениях ВСУ защищают Украину от посягательств московитов, а другие активно помогают в тылу и обеспечением наших ребят, клуб позволяет себе подписание игроков с, мягко говоря, сомнительной репутацией.

Мы осуждаем действия каждого работника клуба, допустившего появление этого человека в команде. Мы не будем терпеть ни одного игрока, для которого кровавые рубли дороже гордости и чести быть украинцем.

Тем, кто содействовал или по чьему-то молчаливому согласию этот игрок появился в «Ворскле» — позор. Андрей, убирайся прочь, тебе здесь не рады!», – говорится в заявлении фанатов.

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