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  4. Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной
ITF
09 августа 2022, 16:49 |
123
0

Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной

Матчевая встреча состоится в Токио

09 августа 2022, 16:49 |
123
0
Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной
ФТУ

Стало известно место проведения матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины, который состоится в период 11-12 ноября 2022 года.

Сообщается, что Ассоциация тенниса Японии выбрала столицу страны Токио.

Поединок состоится на центральном корте Олимпийского теннисного турнира 2020 года в Ариаке Парк, который вмещает 10 000 зрителей.

Победители попадут в раунд Квалификации. Проигравшие будут соревноваться в своих региональных турнирах группы I в следующем году.

Сборные Украины и Японии встречались 16-17 апреля прошлого года в Черноморске на аналогичной стадии соревнований. Тогда японки не привезли своих лидеров и были разгромлены со счетом 4:0 на грунте.

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Источник Федерация тенниса Украины
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