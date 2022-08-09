Кубок Билли Джин Кинг. Япония назвала место проведения матча с Украиной

Стало известно место проведения матча Кубка Билли Джин Кинг между сборными Японии и Украины, который состоится в период 11-12 ноября 2022 года.

Сообщается, что Ассоциация тенниса Японии выбрала столицу страны Токио.

Поединок состоится на центральном корте Олимпийского теннисного турнира 2020 года в Ариаке Парк, который вмещает 10 000 зрителей.

Победители попадут в раунд Квалификации. Проигравшие будут соревноваться в своих региональных турнирах группы I в следующем году.

Сборные Украины и Японии встречались 16-17 апреля прошлого года в Черноморске на аналогичной стадии соревнований. Тогда японки не привезли своих лидеров и были разгромлены со счетом 4:0 на грунте.