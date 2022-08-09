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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 15:13 |
446
2

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»

Специалист считает, что игроку нужно дать шанс, чтобы развиваться

09 августа 2022, 15:13 |
446
2
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик (справа)

Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко выразил надежду на то, что «Шахтер» отпустит Михаила Мудрика в топовый европейский чемпионат.

«Я очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует и Мудрика выпустят из «золотой клетки». И что это не будет сага, как с другими нашими вечными талантами, которые никогда так и не заблестели на мировой арене. Дайте игроку шанс развиваться и играть на высшем уровне за рубежом», – написал Левченко в твиттере. 

Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил все предложения по украинскому футболисту.

Действующий контракт «Шахтера» с Мудриком действует до 2026 года. В сезоне 2021/22 вингер сыграл в 19 матчах «горняков», забил два мяча и отдал девять результативных передач.

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Комментарии 2
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Remark
Жека, там дело только в бабках, Шахта не хочет отдавать молодое дарование за скромные деньги. И их довод понятен. Но с другой стороны, если Мудрик пересидит в донецком клубе, то может вообще растерять даже то что у него есть на данный момент, и мы потеряем отличного игрока для сборной. Все таки, если бы у него была постоянная практика в топ чемпионате, то он бы рос в футбольном плане не по дням, а о часам.
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Пусть левченко пойдет вслед за расиянским кораблем!!!
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