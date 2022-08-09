Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шахтер выпустит Мудрика из золотой клетки»»
Специалист считает, что игроку нужно дать шанс, чтобы развиваться
Экс-хавбек «Гронингена» и сборной Украины Евгений Левченко выразил надежду на то, что «Шахтер» отпустит Михаила Мудрика в топовый европейский чемпионат.
«Я очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует и Мудрика выпустят из «золотой клетки». И что это не будет сага, как с другими нашими вечными талантами, которые никогда так и не заблестели на мировой арене. Дайте игроку шанс развиваться и играть на высшем уровне за рубежом», – написал Левченко в твиттере.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» отклонил все предложения по украинскому футболисту.
Действующий контракт «Шахтера» с Мудриком действует до 2026 года. В сезоне 2021/22 вингер сыграл в 19 матчах «горняков», забил два мяча и отдал девять результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В индийском Ченнае завершились главные командные соревнования года
Президент «Руха» жестко высказался о футболе в Украине