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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 08:36 | Обновлено 09 августа 2022, 09:01
2052
9

Агент: «Мудрик поступает мудро»

«Шахтер» отклонил все предложения по украинскому футболисту

09 августа 2022, 08:36 | Обновлено 09 августа 2022, 09:01
2052
9
Агент: «Мудрик поступает мудро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В СМИ появляется все больше информации, связанной с потенциальным переходом лидера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика в один из клубов ведущих европейских чемпионатов. Официальный представитель Мудрика Алексей Алехин прокомментировал ситуацию.

«Я не покажусь оригинальным, если скажу, что у Михаила есть огромное желание перейти в один из европейских топ-чемпионатов. При всем уважении к чемпионату Украины, мы понимаем, что из-за сложившейся ситуации в нашей стране, чемпионат в этом году будет намного слабее, чем предыдущие.
 
Отъезд легионеров, проведение матчей не на самых лучших полях, многочасовые переезды на автобусе, конечно, вряд ли поспособствуют прогрессу игрока. Мое мнение, что если бы не было войны, то «Шахтер» – лучший вариант для продолжения Мишиной карьеры. Как говорится, война спутала все карты.

Получив, на мой взгляд, несколько солидных финансовых предложений как для клуба, так и для игрока и учитывая происходящее в нашей стране мы с игроком надеялись, на то, что «Шахтер» примет одно из них. Но на данный момент «Шахтер» отклонил все предложения. В клубе хотят получить более солидную компенсацию.

Приятно, что директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна высоко оценил Мудрика, поставив его в один ряд со звездами мирового футбола. Приятно и то, что за последние годы «Шахтер» инвестировал большие деньги в талантливых легионеров, но самым востребованным и самым дорогим оказался Михаил Мудрик.

Футболист хочет расти, футболист хочет развиваться, играть на самом высоком уровне и защищать цвета национальной сборной. На данный момент Михаил Мудрик — игрок «Шахтера», он с уважением относится к своему клубу, является большим профессионалом и отдается на 100%, как в официальных матчах, так и на тренировках», - сказал Алехин.

Действующий контракт «Шахтера» с Мудриком действует до 2026 года. В сезоне 2021/22 вингер сыграл в 19 матчах «горняков», забил два мяча и отдал девять результативных передач.

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Источник Sportarena
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Комментарии 9
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nomah2
Тут у Шахты 2 цели.
1 это чуть ли не один нормальный креатив в команде.
2 хотит прогнать его в ЛС и при удачной его игре ,продать дороже ,чем сейчас .Хотя может быть все ровно наоборот.
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+4
u6464u
Урок Супряги не учит не чему этих футбольных додиков.
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0
ВИКТОР АНДРУЩИК
Те що він поневільний Шахтаря,це просто біда для гравця,це як рік ув'язнення і повториться все це так як з Супрягою,давали не віддали,то потім і половині будуть раді.Жаль Мішу,бо Шахтар пішов дорогою Динамо, це просто кузня по знищенню талантів,це не Аякс,де підпускають до основи вже 17-18 річних і через пару років  продають,а тут мотижать до 30 ,а потом хочуть впарить,бо таким рівнем чемпіонату ясна річ,що добра не жди.
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0
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Злий Глобинець
Шахтар навпаки, робить Мудрику добро - дає можливість гарантовано зіграти в Лізі Чемпіонів. І після того, як Михайло там покаже себе якнайкраще - продати за хороші гроші в топ-чемпіонат. Бо 20 мільйонів для єврограндів - це по суті копійки. За такі гроші можна купленого гравця і на лавку посадити, адже заплачених грошей не шкода. Досвід Луніна (13 млн $) наочно це демонструє. Або того ж Коноплянки.
Так що Мудрику слід переходити "в Європу" за значно більші відступні, щоб його майбутній клуб не мав навіть шансу посадити його на лавку.
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-1
Nick.Grabowski
Ахметов - патріот №1 України та Донбасу. Донецьк порожняк не гонить. Шмигаль, Колєсніков та Янукович підтвердять. https://www.youtube.com/watch?v=40zjsr-QhS4
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-7
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