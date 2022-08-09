Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алькантара может пропустить до 6 недель из-за травмы
Англия
09 августа 2022, 11:17 | Обновлено 09 августа 2022, 11:21
125
0

Алькантара может пропустить до 6 недель из-за травмы

У хавбека «Ливерпуля» диагностировано повреждение подколенного сухожилия

09 августа 2022, 11:17 | Обновлено 09 августа 2022, 11:21
125
0
Алькантара может пропустить до 6 недель из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Полузащитник «Ливерпуля» и национальной сборной Испании Тьяго Алькантара получил серьезное повреждение.

Врачи диагностировали у футболиста повреждение подколенного сухожилия. На восстановление хавбеку потребуется около 6 недель.

Алькантара травмировался во время матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:2).

По теме:
Фулхэм – Ливерпуль – 2:2. Осечка на старте. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Ничья, но как будто проиграли. Клопп отреагировал на неудачный старт
Тяжелый старт. Ливерпуль открыл сезон результативной ничьей
Ливерпуль Тьяго Алькантара
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Футбол | 08 августа 2022, 19:49 4
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину

Хавбек «Зари» может перейти в один из грандов УПЛ

Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму
Футбол | 09 августа 2022, 06:00 0
Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму
Страсти по телепулу, Де Дзерби может вернуться в Шахтер, Усик показал форму

Главные новости за 8 августа на Sport.ua

Тайсон ФЬЮРИ – Чисоре: «Хватит быть парашей, не убегай от третьего боя»
Бокс | 09.08.2022, 03:31
Тайсон ФЬЮРИ – Чисоре: «Хватит быть парашей, не убегай от третьего боя»
Тайсон ФЬЮРИ – Чисоре: «Хватит быть парашей, не убегай от третьего боя»
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Футбол | 09.08.2022, 02:59
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
ВАЦКО: Тендер выиграл канал, который не вылизывает ни Ахметову, ни Суркису
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Футбол | 09.08.2022, 05:32
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Стало известно, какой матч откроет следующий розыгрыш УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
Днепр-1 назвал город, в котором сыграет первый домашний еврокубковый матч
07.08.2022, 14:03
Футбол
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 34
Футбол
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
07.08.2022, 13:05 7
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
07.08.2022, 16:19 3
Бокс
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
08.08.2022, 11:47
Бокс
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
Шахматная Олимпиада. Украина имеет шансы на медали у женщин, тур до финиша
Шахматная Олимпиада. Украина имеет шансы на медали у женщин, тур до финиша
09.08.2022, 02:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности