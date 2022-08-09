Англия09 августа 2022, 11:17 | Обновлено 09 августа 2022, 11:21
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Алькантара может пропустить до 6 недель из-за травмы
У хавбека «Ливерпуля» диагностировано повреждение подколенного сухожилия
09 августа 2022, 11:17 | Обновлено 09 августа 2022, 11:21
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Полузащитник «Ливерпуля» и национальной сборной Испании Тьяго Алькантара получил серьезное повреждение.
Врачи диагностировали у футболиста повреждение подколенного сухожилия. На восстановление хавбеку потребуется около 6 недель.
Алькантара травмировался во время матча 1-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:2).
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