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  4. КОЗЛОВСКИЙ: «Пусть в УПЛ играют 10 команд, но которые знают себе цену»
Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 10:42 | Обновлено 09 августа 2022, 11:53
496
1

КОЗЛОВСКИЙ: «Пусть в УПЛ играют 10 команд, но которые знают себе цену»

Президент «Руха» жестко высказался о футболе в Украине

09 августа 2022, 10:42 | Обновлено 09 августа 2022, 11:53
496
1
КОЗЛОВСКИЙ: «Пусть в УПЛ играют 10 команд, но которые знают себе цену»
ФК Рух. Григорий Козловский

Официальный сайт львовского «Руха» опубликовал заявление президента клуба Григория Козловского:

«Посмотрел программу Виктора Вацка. Несмотря на его критику, должен признать, что он абсолютно прав. Согласен, что каналы «Футбол» – это было не такое уж большое зло, как о них говорили. Теперь, когда канала не стало, мы увидели настоящий уровень украинского футбола, а затем узнали его настоящую рыночную стоимость. Соглашусь с Вацком, что у нас есть команды, не имеющие ни собственной тренировочной базы, ни футбольной школы. И есть и тренирующиеся рядом с курами. Я понимаю, что с такими клубами нам много денег не предложат. Но эти клубы, не имея собственного стадиона, играют в УПЛ и говорят, что 94 тысячи долларов за права на трансляции – это божья благодать. Возможно, это так и есть, и этих денег хватает, чтобы закрыть аренду тренировочного поля в селе Кукуево.

В этой истории сразу на ум приходит фамилия одного из президентов, который компенсирует недостатки своего клуба другой своей «добродетелью», а именно подхалимством к чиновникам Премьер-лиги. Хотел бы сказать этому человеку, пусть прекращает. Неужели язык не болит? Он уже так зализал руководителям Премьер-лиги, что те, бедняги, в туалет сходить не могут. Фамилии этого человека называть не буду, вы и так догадываетесь, кого имею в виду. 

Если мы, клубы и президенты, и дальше будем вести себя, как счастливые собачки, и будем вилять хвостиком каждый раз, как в нашу сторону бросают обглоданную кость, то так к нам и будут относиться. Такова и будет наша цена. Так, может, прежде чем пускать слюну на первый попавшийся кусок мяса, посмотрите на себя со стороны? Сделайте что-нибудь для начала, сделайте что-то для украинского футбола, а потом рассказывайте!

Я за «Рух» могу сказать. Мы построили академию, входящую в десятку лучших в Украине, мы популяризируем украинский футбол в Европе. К примеру, международный турнир COTIF в Испании, на который недавно ездили наши юниоры, обошелся клубу в 70 тысяч евро. А таких турниров, где играют наши юные игроки, 50 в год. Теперь вы понимаете, почему «Рух» не устраивают 94 тысячи долларов от телетранслятора? И этих денег не хватит даже, чтобы прокормить всех наших детей в академии! Я уже молчу о каких-то других расходах. Да, наша основная команда пока не хватает звезд с неба, но все только начинается. Рим тоже не в один день строили. Пусть уж лучше в УПЛ играет 10 команд, но знающих себе цену. И не только играют, но и строят футбол, а не ждут подачек с барского стола, пока упадет кость, чтобы ее обгрызть и обсосать».

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Источник ФК Рух Львов
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серж жорж
Козловский а ты себе цену знаешь? Или ты бесценен по своему мнению? А пиарщику в футболе делать нечего. 
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