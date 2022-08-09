Анатолий ТРУБИН: «Не было дня, когда я не вспоминал бы Донецк»

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин высказался после благотворительного матча против итальянской «Ромы» (0:5).

«Держа за руку мальчика, который вынужден был покинуть Украину из-за российской агрессии, я хорошо понимаю, как это. Когда ты покидаешь свой дом не по своей воле. И хотя вчера на стадионе была атмосфера, которая заряжала и напоминала, ради чего мы играем в футбол, тоска по Украине витала в воздухе. Я хорошо знаю это чувство.

Не было дня, когда я не вспоминал бы Донецк, не скучал бы по родным местам и не мечтал о счастливом будущем там. Сколько лет прошло, а желание вернуться домой не угасло. Символ Донецка – роза – всегда со мной в виде татуировки, а город в моем сердце всегда.

Желаю всем нам поскорее быть дома», - написал Трубин.