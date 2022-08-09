ATP09 августа 2022, 09:20 | Обновлено 09 августа 2022, 09:44
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Доминик Тим не сыграет в Цинциннати
Австрийский теннисист пропустит Мастерс
09 августа 2022, 09:20 | Обновлено 09 августа 2022, 09:44
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Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР 232) не сыграет на Мастерсе в Цинциннати. У Доминика был WC, который давал право сыграть на хардовом турнире, но теперь его место в основной сетке займет Филип Крайинович (Сербия, ATP 47).
Ранее Доминик Тим вернулся в Тур после длительного восстановления. В 2021 он травмировал запястье и не играл практически год на уровне АТР.
Австриец также получил WC на хардовый турнир в Уинстон-Сейлеме и на US Open.
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