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ATP
09 августа 2022, 09:20 | Обновлено 09 августа 2022, 09:44
44
0

Доминик Тим не сыграет в Цинциннати

Австрийский теннисист пропустит Мастерс

09 августа 2022, 09:20 | Обновлено 09 августа 2022, 09:44
44
0
Доминик Тим не сыграет в Цинциннати
Instagram. Доминик Тим

Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР 232) не сыграет на Мастерсе в Цинциннати. У Доминика был WC, который давал право сыграть на хардовом турнире, но теперь его место в основной сетке займет Филип Крайинович (Сербия, ATP 47).

Ранее Доминик Тим вернулся в Тур после длительного восстановления. В 2021 он травмировал запястье и не играл практически год на уровне АТР. 

Австриец также получил WC на хардовый турнир в Уинстон-Сейлеме и на US Open. 

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