Доминик Тим не сыграет в Цинциннати

Австрийский теннисист Доминик Тим (АТР 232) не сыграет на Мастерсе в Цинциннати. У Доминика был WC, который давал право сыграть на хардовом турнире, но теперь его место в основной сетке займет Филип Крайинович (Сербия, ATP 47).

Ранее Доминик Тим вернулся в Тур после длительного восстановления. В 2021 он травмировал запястье и не играл практически год на уровне АТР.

Австриец также получил WC на хардовый турнир в Уинстон-Сейлеме и на US Open.