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Украина. Премьер лига
09 августа 2022, 07:19 | Обновлено 09 августа 2022, 07:31
267
0

Карпаты Львов – Нива Тернополь – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

09 августа 2022, 07:19 | Обновлено 09 августа 2022, 07:31
267
0
Карпаты Львов – Нива Тернополь – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Карпаты Львов

В рамках подготовки к новому сезону львовские «Карпаты» в товарищеском матче обыграли тернопольскую «Ниву» со счетом 1:0.

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Источник Sport.ua
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