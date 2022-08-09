Товарищеские матчи
03.08.2022, FT 1 : 0
Украина. Премьер лига09 августа 2022, 07:19 | Обновлено 09 августа 2022, 07:31
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Карпаты Львов – Нива Тернополь – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
09 августа 2022, 07:19 | Обновлено 09 августа 2022, 07:31
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В рамках подготовки к новому сезону львовские «Карпаты» в товарищеском матче обыграли тернопольскую «Ниву» со счетом 1:0.
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