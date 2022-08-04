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Украина. Первая лига
04 августа 2022, 13:49 | Обновлено 04 августа 2022, 14:15
183
0

Карпаты минимально обыграли гостей из Тернополя

Львовский клуб провел товарищеский матч с «Нивой»

04 августа 2022, 13:49 | Обновлено 04 августа 2022, 14:15
183
0
Карпаты минимально обыграли гостей из Тернополя
Instagram. ФК Нива

Во Львове прошел контрольный матч между львовским клубом «Карпаты» и тернопольской «Нивой». Хозяева поля одержали минимальную победу.

Товарищеский матч. Львов

«Карпаты» (Украина, Львов) - «Нива» (Украина, Тернополь) - 1:0

Голы: Игорь Дуць, 3

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Источник Sport.ua
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