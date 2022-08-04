Товарищеские матчи
03.08.2022, FT 1 : 0
Украина. Первая лига04 августа 2022, 13:49 | Обновлено 04 августа 2022, 14:15
183
0
Карпаты минимально обыграли гостей из Тернополя
Львовский клуб провел товарищеский матч с «Нивой»
04 августа 2022, 13:49 | Обновлено 04 августа 2022, 14:15
183
0
Во Львове прошел контрольный матч между львовским клубом «Карпаты» и тернопольской «Нивой». Хозяева поля одержали минимальную победу.
Товарищеский матч. Львов
«Карпаты» (Украина, Львов) - «Нива» (Украина, Тернополь) - 1:0
Голы: Игорь Дуць, 3
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авто/мото | 04 августа 2022, 11:54 1
Немец может покинуть Формулу-1
Футбол | 03 августа 2022, 13:40 17
Телеканал 2+2 будет транслировать матч бесплатно, но с 15-минутной задержкой
Футбол | 03.08.2022, 13:00
Футбол | 04.08.2022, 08:54
Бокс | 03.08.2022, 17:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.08.2022, 03:04 2
03.08.2022, 22:51 46
03.08.2022, 10:00 13
Другие виды
02.08.2022, 14:20 8
03.08.2022, 02:53 1
03.08.2022, 09:15 11
03.08.2022, 04:59 4