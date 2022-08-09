Англия09 августа 2022, 03:05 | Обновлено 09 августа 2022, 03:26
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Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона
В первом туре в составе ливерпульского клуба травмировался Бен Годфри
09 августа 2022, 03:05 | Обновлено 09 августа 2022, 03:26
66
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Игрок «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коди подписал контракт с «Эвертоном».
29-летний защитник уходит в годичную аренду и будет играть за «синих» под номером 30.
Отметим, что Коди в течение последних четырех сезонов был капитаном «волков»
В первом туре АПЛ жуткую травму получил защитник «Эвертона» Бен Годфри, который вылетел на несколько месяцев.
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