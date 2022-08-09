Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона

Игрок «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коди подписал контракт с «Эвертоном».

29-летний защитник уходит в годичную аренду и будет играть за «синих» под номером 30.

Отметим, что Коди в течение последних четырех сезонов был капитаном «волков»

В первом туре АПЛ жуткую травму получил защитник «Эвертона» Бен Годфри, который вылетел на несколько месяцев.