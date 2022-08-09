Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона
Англия
09 августа 2022, 03:05 | Обновлено 09 августа 2022, 03:26
66
0

Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона

В первом туре в составе ливерпульского клуба травмировался Бен Годфри

09 августа 2022, 03:05 | Обновлено 09 августа 2022, 03:26
66
0
Реакция на травму. Эвертон арендовал центрального защитника Вулверхэмптона
ФК Эвертон. Конор Коди

Игрок «Вулверхэмптона» и сборной Англии Конор Коди подписал контракт с «Эвертоном».

29-летний защитник уходит в годичную аренду и будет играть за «синих» под номером 30.

Отметим, что Коди в течение последних четырех сезонов был капитаном «волков» 

В первом туре АПЛ жуткую травму получил защитник «Эвертона» Бен Годфри, который вылетел на несколько месяцев.

По теме:
Артем Холод подписал контракт с клубом из США
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
Вулверхэмптон подписал нападающего Валенсии за 33 миллиона евро
Конор Коди Эвертон Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Бен Годфри
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Футбол | 08 августа 2022, 22:35 1
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Штурм может отыграться, но, надеюсь, до этого не дойдет»

Наставник «Динамо» - о матче против «Штурма»

Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Футбол | 08 августа 2022, 06:45 23
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места

По данным Цыганыка, секретный календарь УПЛ болельщики могут и не узнать

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Футбол | 08.08.2022, 14:59
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Первый тайм с Ромой для нас получился хорошим»
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Футбол | 08.08.2022, 19:49
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Источник: Динамо и Шахтер ведут борьбу за Назарину
Калинина проиграла на старте турнира в Торонто
Теннис | 08.08.2022, 22:08
Калинина проиграла на старте турнира в Торонто
Калинина проиграла на старте турнира в Торонто
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
08.08.2022, 04:20 1
Футбол
Японский самурай деклассировал россиянина в США. Финал без Ника - не финал
Японский самурай деклассировал россиянина в США. Финал без Ника - не финал
07.08.2022, 06:46
Теннис
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
07.08.2022, 13:45
Футбол
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
07.08.2022, 10:55 2
Футбол
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
07.08.2022, 23:40 68
Футбол
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности