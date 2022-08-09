Подстава от клуба. Барселона ошибочно сообщила, что у игрока болит матка
Теперь от Андреаса Кристенсена еще долго не отстанут
Каталонская «Барселона» перед товарищеским матчем с мексиканским клубом «УНАМ Пумас» сообщила в твиттере, что центральный защитник Андреас Кристенсен не сможет выйти на поле.
Самое любопытное оказалось в медицинском диагнозе. В твитте было ошибочно указано, что у игрока «дискомфорт шейки матки» (cervical discomfort). По всей видимости, кто-то ошибся и имелось ввиду «cervical spine» – то есть проблемы с шейным отделом позвоночника.
Как бы там ни было, но этот твит до сих пор не удалили, а умельцы уже сделали горы мемов.
Кстати, «Барселоне» это не помешало победить мексиканцев со счетом 6:0.
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