Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подстава от клуба. Барселона ошибочно сообщила, что у игрока болит матка
Испания
09 августа 2022, 02:30 | Обновлено 09 августа 2022, 03:30
113
0

Подстава от клуба. Барселона ошибочно сообщила, что у игрока болит матка

Теперь от Андреаса Кристенсена еще долго не отстанут

09 августа 2022, 02:30 | Обновлено 09 августа 2022, 03:30
113
0
Подстава от клуба. Барселона ошибочно сообщила, что у игрока болит матка
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Каталонская «Барселона» перед товарищеским матчем с мексиканским клубом «УНАМ Пумас» сообщила в твиттере, что центральный защитник Андреас Кристенсен не сможет выйти на поле.

Самое любопытное оказалось в медицинском диагнозе. В твитте было ошибочно указано, что у игрока «дискомфорт шейки матки» (cervical discomfort). По всей видимости, кто-то ошибся и имелось ввиду «cervical spine» – то есть проблемы с шейным отделом позвоночника.

Как бы там ни было, но этот твит до сих пор не удалили, а умельцы уже сделали горы мемов.

Кстати, «Барселоне» это не помешало победить мексиканцев со счетом 6:0.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный вратарь Силлессен вернулся играть в Нидерланды
Щенсны пропустит около трех недель из-за травмы
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Андреас Кристенсен УНАМ Пумас травма юмор Барселона Кубок Жоана Гампера
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»
Футбол | 08 августа 2022, 20:52 0
Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»
Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»

Наставник «Ромы» - о благотворительном матче против «Шахтера»

Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Футбол | 08 августа 2022, 08:23 12
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом

Мирча Луческу заявил 25 футболистов

Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Футбол | 08.08.2022, 10:59
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Срна допустил, что Де Дзерби может вернуться в Шахтер
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
Зимние виды | 09.08.2022, 01:30
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
Зеленский лишил стипендии олимпийского чемпиона, который выступал в рф
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Бокс | 08.08.2022, 11:47
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
АЛИЕВ: «Давайте сначала выиграем войну, а потом я подумаю о возвращении»
07.08.2022, 12:30 3
Футбол
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
07.08.2022, 10:55 2
Футбол
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
08.08.2022, 12:59 24
Футбол
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
ВИДЕО. Круче Месси. Игрок Генгама забил дикий победный гол в матче Лиги 2
07.08.2022, 13:45
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
07.08.2022, 20:35 6
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
Девин ХЕЙНИ: «У меня нет ничего кроме уважения к Ломе и его стране»
07.08.2022, 16:19 3
Бокс
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
Украинский шахматист проиграл выборы президента FIDE соратнику путина
07.08.2022, 16:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности