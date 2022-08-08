Украина. Премьер лига08 августа 2022, 21:44 |
567
0
Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»
Президент «Динамо» опроверг слухи
08 августа 2022, 21:44 |
567
0
Ранее комментатор Виктор Вацко сообщил о том, что «Динамо» пыталось подписать Артема Довбика, но «Днепр-1» запросил за игрока 12 миллионов евро, и такая цена отпугнула киевлян.
Президент «Динамо» Игорь Суркис эту информацию опроверг:
«12 миллионов? Мы по Довбику вообще не ступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никакие суммы, потому что переговоров не было».
В июле переговоры по трансферу Довбика вел «Торино».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2022, 09:06 13
Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена
Бокс | 08 августа 2022, 11:47 0
Александр выглядит готовым ко второй победе над британцем
Футбол | 08.08.2022, 16:08
Футбол | 08.08.2022, 14:10
Футбол | 07.08.2022, 23:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2022, 22:43 6
06.08.2022, 18:12 1
07.08.2022, 20:35 6
Другие виды
07.08.2022, 09:31 1
07.08.2022, 09:59 34
08.08.2022, 08:23 12
Другие виды