Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»
Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 21:44 |
567
0

Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»

Президент «Динамо» опроверг слухи

08 августа 2022, 21:44 |
567
0
Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Ранее комментатор Виктор Вацко сообщил о том, что «Динамо» пыталось подписать Артема Довбика, но «Днепр-1» запросил за игрока 12 миллионов евро, и такая цена отпугнула киевлян.

Президент «Динамо» Игорь Суркис эту информацию опроверг:

«12 миллионов? Мы по Довбику вообще не ступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никакие суммы, потому что переговоров не было».

В июле переговоры по трансферу Довбика вел «Торино».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал защитника сборной Аргентины
ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала лидера Кельна
ОФИЦИАЛЬНО. Хоффенхайм арендовал Анхелиньо
Динамо Киев Днепр-1 Игорь Суркис Артем Довбик Виктор Вацко трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FanDay
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Футбол | 08 августа 2022, 09:06 13
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет

Мануэль Фет заявил, что украинец не перейдет в клуб из Леверкузена

ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
Бокс | 08 августа 2022, 11:47 0
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа
ВИДЕО. Усик показал актуальную форму за две недели до боя с Джошуа

Александр выглядит готовым ко второй победе над британцем

ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Футбол | 08.08.2022, 16:08
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Футбол | 08.08.2022, 14:10
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Динамо – в десятке лучших клубов по количеству добытых очков в еврокубках
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Футбол | 07.08.2022, 23:40
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
06.08.2022, 22:43 6
Футбол
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»
06.08.2022, 18:12 1
Теннис
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
Дубль Холанда принес Манчестер Сити победу над Вест Хэмом
07.08.2022, 20:35 6
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
Билодид выиграла первые соревнования в новой весовой категории
07.08.2022, 09:31 1
Другие виды
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
Траоре уведомил Шахтер о желании уйти в Фенербахче – турецкие СМИ
07.08.2022, 09:59 34
Футбол
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
Динамо объявило заявку на ответный матч со Штурмом
08.08.2022, 08:23 12
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности