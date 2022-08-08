Игорь СУРКИС: «Мы не вступали в переговоры по Довбику»

Ранее комментатор Виктор Вацко сообщил о том, что «Динамо» пыталось подписать Артема Довбика, но «Днепр-1» запросил за игрока 12 миллионов евро, и такая цена отпугнула киевлян.

Президент «Динамо» Игорь Суркис эту информацию опроверг:

«12 миллионов? Мы по Довбику вообще не ступали ни в какие переговоры. Поэтому я не могу подтверждать никакие суммы, потому что переговоров не было».

В июле переговоры по трансферу Довбика вел «Торино».