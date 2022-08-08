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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал защитника сборной Аргентины
Англия
08 августа 2022, 21:25 |
427
0

ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал защитника сборной Аргентины

Маркос Сенеси покинул «Фейеноорд»

08 августа 2022, 21:25 |
427
0
ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал защитника сборной Аргентины
ФК Борнмут. Маркос Сенеси

«Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси. Контракт с 25-летним защитником сборной Аргентины подписан на четыре года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Сенеси 3 гола и 3 ассиста в 50 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.

Ранее «Борнмут» подписал голкипера Нето.

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Источник ФК Борнмут
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