Англия08 августа 2022, 21:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Борнмут подписал защитника сборной Аргентины
Маркос Сенеси покинул «Фейеноорд»
08 августа 2022, 21:25 |
427
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«Борнмут» официально сообщил о подписании защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси. Контракт с 25-летним защитником сборной Аргентины подписан на четыре года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Сенеси 3 гола и 3 ассиста в 50 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.
Ранее «Борнмут» подписал голкипера Нето.
El Gladiador 🤝 pic.twitter.com/KRhnLv60Zk— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 8, 2022
#️⃣2️⃣5️⃣ pic.twitter.com/6lTLGoG5pm— AFCB Superstore (@afcbsuperstore) August 8, 2022
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