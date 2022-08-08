ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала лидера Кельна

«Боруссия» Дортмунд официально объявила о подписании форварда «Кельна» Антони Модеста. Контракт рассчитан только на один год, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Модест призван заменить в «Боруссии» Себастьяна Аллера, который выбыл на неопределенный срок из-за опухли в яичке.

В прошлом сезоне на счету 34-летнего Модеста 35 матчей за «Кельн» во всех турнирах, в которых француз отличился 23 голами и 4 ассистами.