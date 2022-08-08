Германия08 августа 2022, 21:06 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Дортмунд подписала лидера Кельна
Антони Модест попытается заменить Себастьяна Аллера
08 августа 2022, 21:06 |
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«Боруссия» Дортмунд официально объявила о подписании форварда «Кельна» Антони Модеста. Контракт рассчитан только на один год, сумма трансфера составила 5 миллионов евро.
Модест призван заменить в «Боруссии» Себастьяна Аллера, который выбыл на неопределенный срок из-за опухли в яичке.
В прошлом сезоне на счету 34-летнего Модеста 35 матчей за «Кельн» во всех турнирах, в которых француз отличился 23 голами и 4 ассистами.
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