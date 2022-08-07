Неожиданный выбор. Боруссия Дортмунд нашла замену Аллеру
Клуб подпишет Антони Модеста из «Кельна»
«Боруссия» Дортмунд подпишет форварда «Кельна» Антони Модеста. Об этом сообщает журналист Патрик Бергер.
По его информации, с игроком «Боруссия» уже согласовала условия личного контракта на один год. Переговоры с «Кельном» также близки к успешному завершению.
В прошлом сезоне на счету 34-летнего Модеста 35 матчей за «Кельн» во всех турнирах, в которых француз отличился 23 голами и 4 ассистами. «Боруссия» Дортмунд рассматривает Модеста как подмену Себастьену Аллеру, у которого обнаружена опухоль в яичке.
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