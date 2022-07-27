У него опухоль. В Борусии Дортмунд рассказали, сколько пропустит Алле

Неделю назад у форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Алле обнаружили опухоль в яичке. Спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель рассказал о перспективах форварда вернуться в игру:

«Себастьян перенес операцию на прошлой неделе, и мы попросили проявить терпение. В настоящее время обсуждается терапия, есть различные варианты. Он выбыл на несколько месяцев, мы сообщим точные сроки, как только сможем.

Мы прорабатываем различные варианты усиления уже несколько дней, но на данный момент ничего конкретного сказать нельзя. Он пропустит два месяца, а у нас сложный календарь до ноября, однако наш состав предлагает различные варианты».