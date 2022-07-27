Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У него опухоль. В Борусии Дортмунд рассказали, сколько пропустит Алле
Германия
27 июля 2022, 21:37 |
780
1

У него опухоль. В Борусии Дортмунд рассказали, сколько пропустит Алле

Форвард «Боруссии» перенес операцию

27 июля 2022, 21:37 |
780
1
У него опухоль. В Борусии Дортмунд рассказали, сколько пропустит Алле
ФК Боруссия Дортмунд. Себастьян Алле

Неделю назад у форварда «Боруссии» Дортмунд Себастьяна Алле обнаружили опухоль в яичке. Спортивный директор немецкого клуба Себастьян Кель рассказал о перспективах форварда вернуться в игру:

«Себастьян перенес операцию на прошлой неделе, и мы попросили проявить терпение. В настоящее время обсуждается терапия, есть различные варианты. Он выбыл на несколько месяцев, мы сообщим точные сроки, как только сможем.

Мы прорабатываем различные варианты усиления уже несколько дней, но на данный момент ничего конкретного сказать нельзя. Он пропустит два месяца, а у нас сложный календарь до ноября, однако наш состав предлагает различные варианты».

По теме:
Джеко отклонил ряд предложений и хочет остаться в Интере
Боруссия Дортмунд хочет заменить Алле форвардом сборной Италии
Боруссия Дортмунд нацелилась на форварда Интера
Боруссия Дортмунд Себастьян Кель Себастьян Алле
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 июля 2022, 23:23 1
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча
Аякс – Шахтер – 3:1. Шедевр Мудрика! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Амстердаме

Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Футбол | 27 июля 2022, 06:55 0
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение

Главные новости за 26 июля на Sport.ua

Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Футбол | 27.07.2022, 10:49
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Буяльский открыл счет в Стамбуле. Фенербахче в меньшинстве
Футбол | 27.07.2022, 21:29
Буяльский открыл счет в Стамбуле. Фенербахче в меньшинстве
Буяльский открыл счет в Стамбуле. Фенербахче в меньшинстве
Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче
Футбол | 27.07.2022, 18:57
Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче
Стал известен состав Динамо на ответный матч с Фенербахче
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Вова Чертрогатый
у игрока вообще спросили разрешение разглашать такую инфрмацию медицинскую?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
Уйдет или нет: Траоре сделал заявление по поводу будущего в Шахтере
26.07.2022, 10:22 5
Футбол
История беттинга: на что ставили древние греки
История беттинга: на что ставили древние греки
25.07.2022, 19:20
Другие виды
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
27.07.2022, 12:58 3
Теннис
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
27.07.2022, 09:04 2
Футбол
«Позитива нет». Бех-Романчук прокомментировала неудачу на ЧМ-2022
«Позитива нет». Бех-Романчук прокомментировала неудачу на ЧМ-2022
25.07.2022, 16:15 1
Другие виды
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
Источник: матч Динамо с Фенербахче покажет еще один украинский телеканал
25.07.2022, 21:35 26
Футбол
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
ВИДЕО. Космос! Мудрик прошел полполя, накрутил защиту Аякса и забил шедевр
26.07.2022, 21:43 14
Футбол
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем