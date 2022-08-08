Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал товарищеский матч против «Шахтера» (5:0):

- На такие матчи можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, которая любит играть в футбол, строить игру от задней линии, ведь это создает трудности, что хорошо для нас перед началом сезона.

И есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе едины в поддержки страны и народа, который переживает такой трудный момент. Думаю, люди пришли по двум причинам – посмотреть футбол и выразить поддержку.

- Как вы отреагировали на возможность сыграть с «Шахтером» в благотворительном матче за мир в Украине?

- Опять же, я смотрю с двух сторон. Я несколько раз играл в Украине, но ни разу с «Шахтером» и ни разу в Донецке, и это невероятно, ведь я провел так много матчей в европейском футболе. Было хорошо провести такую игру, даже при такой ситуации, когда «Шахтер» потерял важных и опытных игроков-легионеров.

Было хорошо сыграть против молодой команды, которая показывает хороший футбол. Ну и опять же, благотворительность, если можно так назвать. Я предпочитаю называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра, она может показать человеческие эмоции. Все, кто был на стадионе, глубоко ощущают проблемы украинского народа.

- Возможно, вы бы хотели сказать что-то украинцам?

- Они показывают, как они стоят друг за друга, настолько они смелые и сплоченные. И здесь нечего добавить. Конечно, мы все знаем, чего мы хотим – того же, чего и все: счастья, мира. Мы видели много украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться, и, надеюсь, будут делать это еще чаще.