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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»
Италия
08 августа 2022, 20:52 | Обновлено 08 августа 2022, 21:40
1835
0

Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»

Наставник «Ромы» - о благотворительном матче против «Шахтера»

08 августа 2022, 20:52 | Обновлено 08 августа 2022, 21:40
1835
0
Жозе МОУРИНЬО: «Украинцы показывают, насколько они смелые и сплоченные»
ФК Рома. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал товарищеский матч против «Шахтера» (5:0):

- На такие матчи можно смотреть с двух сторон. Одна – футбольная, и для нас важно играть с хорошей командой, которая любит играть в футбол, строить игру от задней линии, ведь это создает трудности, что хорошо для нас перед началом сезона.

И есть другая сторона – человеческая. И, конечно, я считаю, что все на этом стадионе едины в поддержки страны и народа, который переживает такой трудный момент. Думаю, люди пришли по двум причинам – посмотреть футбол и выразить поддержку.

- Как вы отреагировали на возможность сыграть с «Шахтером» в благотворительном матче за мир в Украине?
- Опять же, я смотрю с двух сторон. Я несколько раз играл в Украине, но ни разу с «Шахтером» и ни разу в Донецке, и это невероятно, ведь я провел так много матчей в европейском футболе. Было хорошо провести такую игру, даже при такой ситуации, когда «Шахтер» потерял важных и опытных игроков-легионеров.

Было хорошо сыграть против молодой команды, которая показывает хороший футбол. Ну и опять же, благотворительность, если можно так назвать. Я предпочитаю называть это человеческой стороной футбола. Футбол – сильная игра, она может показать человеческие эмоции. Все, кто был на стадионе, глубоко ощущают проблемы украинского народа.

- Возможно, вы бы хотели сказать что-то украинцам?
- Они показывают, как они стоят друг за друга, настолько они смелые и сплоченные. И здесь нечего добавить. Конечно, мы все знаем, чего мы хотим – того же, чего и все: счастья, мира. Мы видели много украинских детей, их красивые лица, улыбки. Они продолжают улыбаться, и, надеюсь, будут делать это еще чаще.

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Жозе Моуриньо Рома Рим Рома - Шахтер Шахтер Донецк товарищеские матчи благотворительные матчи российско-украинская война
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Источник ФК Шахтер Донецк
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