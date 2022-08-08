ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес покинул Интер

«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с Алексисом Санчесом. Соглашение, которое было рассчитано еще на один год, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

По информации СМИ, Санчес получил за расторжение контракта компенсацию в размере 3,5 миллионов евро. Ожидается, что теперь 33-летний чилиец перейдет в «Марсель».

Санчес выступал за «Интер» с 2019 года. Суммарно провел за клуб 109 матчей и забил 20 голов, выиграв три трофея – чемпионство в 2021 году, а также Кубок и Суперкубок Италии 2022 года.