ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес покинул Интер
Стороны расторгли контракт
«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с Алексисом Санчесом. Соглашение, которое было рассчитано еще на один год, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
По информации СМИ, Санчес получил за расторжение контракта компенсацию в размере 3,5 миллионов евро. Ожидается, что теперь 33-летний чилиец перейдет в «Марсель».
Санчес выступал за «Интер» с 2019 года. Суммарно провел за клуб 109 матчей и забил 20 голов, выиграв три трофея – чемпионство в 2021 году, а также Кубок и Суперкубок Италии 2022 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Блогер Sport.ua – о колоритных болельщиках «Штурма» из Граца
Специалист считает, что команда не готова играть на таком уровне