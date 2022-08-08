Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес покинул Интер
Италия
08 августа 2022, 20:05 |
164
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес покинул Интер

Стороны расторгли контракт

08 августа 2022, 20:05 |
164
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес покинул Интер
ФК Интер

«Интер» официально сообщил о расторжении контракта с Алексисом Санчесом. Соглашение, которое было рассчитано еще на один год, расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

По информации СМИ, Санчес получил за расторжение контракта компенсацию в размере 3,5 миллионов евро. Ожидается, что теперь 33-летний чилиец перейдет в «Марсель».

Санчес выступал за «Интер» с 2019 года. Суммарно провел за клуб 109 матчей и забил 20 голов, выиграв три трофея – чемпионство в 2021 году, а также Кубок и Суперкубок Италии 2022 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Inter (@inter)

По теме:
Алексис Санчес близок к переходу в Марсель
Один тайм Малиновского. Аталанта проиграла Валенсии в товарищеском матче
Интер отказался продавать Дюмфриса в Челси за 30 млн евро
Интер Милан Алексис Санчес расторжение контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Интер
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах
Футбол | 08 августа 2022, 11:53 2
Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах
Штурм и его фаны: кто господствует на черно-белых трибунах

Блогер Sport.ua – о колоритных болельщиках «Штурма» из Граца

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Футбол | 08 августа 2022, 12:59 14
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Нужен ли такой Шахтер в Лиге чемпионов?»

Специалист считает, что команда не готова играть на таком уровне

Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Футбол | 08.08.2022, 06:45
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Футбол | 08.08.2022, 09:06
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
Немецкий журналист: Мудрика в Байере не будет
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Футбол | 08.08.2022, 16:08
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
ВИДЕО. Где пройдут матчи УПЛ, Лига наций - бесплатно, ставим на Уотфорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
06.08.2022, 18:25 15
Футбол
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
Ничья с Грузией. Женская сборная Украины замыкает топ-5 шахматной Олимпиады
08.08.2022, 04:15
Другие виды
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
ВИДЕО. Месси эффектным ударом через себя завершил разгром Клермона
07.08.2022, 08:46 3
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
Гребля. Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2022
07.08.2022, 18:32 1
Водные виды
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
06.08.2022, 22:43 6
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
07.08.2022, 19:01
Теннис
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
Около 30 миллионов. Еще один клуб готов бороться за Мудрика
06.08.2022, 20:12 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности