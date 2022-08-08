Англия08 августа 2022, 18:32 | Обновлено 08 августа 2022, 18:36
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Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Украинец сделал ассист в дебютном матче за «Арсенал»
08 августа 2022, 18:32 | Обновлено 08 августа 2022, 18:36
465
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Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную первого тура АПЛ по версии WhoScored.
Напомним, Зинченко дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.
5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «канониры» обыграли «Кристал Пелас» со счетом 2:0.
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