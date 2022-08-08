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  4. Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Англия
08 августа 2022, 18:32 | Обновлено 08 августа 2022, 18:36
465
0

Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored

Украинец сделал ассист в дебютном матче за «Арсенал»

08 августа 2022, 18:32 | Обновлено 08 августа 2022, 18:36
465
0
Зинченко вошел в сборную тура АПЛ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вошел в символическую сборную первого тура АПЛ по версии WhoScored.

Напомним, Зинченко дебютировал за «Арсенал» в официальных матчах и сразу сделал ассист.

5 августа стартовал новый сезон АПЛ. В матче 1-го тура сыграли «канониры» обыграли «Кристал Пелас» со счетом 2:0.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон WhoScored чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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